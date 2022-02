Il GF Vip 6 è tornato il 7 febbraio 2022, dopo lo stop di una puntata. Al televoto c’erano quattro concorrenti che attendevano di sapere la propria sorte da lunedì 1. Il reality non è andato in onda venerdì per non affrontare lo scontro diretto con il Festival di Sanremo: la kermesse canora condotta da Amadeus, infatti, ha fatto ascolti record.

In nomination erano finiti Delia Duran, Katia Ricciarelli, Davide Silvestri e Manila Nazzaro. Con grande sorpresa per i vipponi di Alfonso Signorini l’esito del televoto non era eliminatorio. Il pubblico del GF Vip, il 7 febbraio 2022, ha quindi ha scelto chi mandare direttamente in finale, proclamando il primo finalista.

La scelta dei telespettatori è ricaduta su Delia Duran, che nonostante fosse dentro la Casa da pochissimo è la preferita, passando in testa anche alla amica/nemica Soleil Sorge. Ovviamente il più votato passa direttamente alla finale e non potrà essere più nominato nelle prossime puntate.

La modella sudamericana è quindi la prima finalista ufficiale di questa sesta edizione del Grande Fratello Vip, premiata dal 36% dei voti, mentre Davide ottiene il 33%, Manila il 27% e Katia solo il 4%. Ora resta da capire chi saranno i gieffini che saliranno sul podio della finale insieme a lei.

Le nomination di questa 40esima puntata del Grande Fratello Vip, hanno messo in scontro Gianluca Costantino, Antonio Medugno e Kabir Bedi. Gli immuni, invece, votati dai co-inquilini sono Katia Ricciarelli, Barù Gaetani e Jessica Selassiè. L’opinionista Sonia Bruganelli sceglie invece Soleil Sorge mentre Adriana Volpe premia Nathalie Caldonazzo.