Cos’è l’hair therapy e 5 prodotti che rimpolpano e riparano i capelli

L’hair therapy è diventata una sorta di elisir per molti, un trattamento che promette di risolvere i problemi di capelli sottili, spenti e danneggiati. Ma cosa c’è dietro questo termine affascinante? Quali sono i prodotti che possono davvero dare nuova vita alla nostra chioma? E cosa significa esattamente sottoporsi a un trattamento di hair therapy?

Che cos’è l’hair therapy offerta dai saloni di bellezza

In parole semplici, si tratta di un servizio offerto dai saloni che fornisce trattamenti intensivi per la cura dei capelli. Questi trattamenti sono realizzati mediante l’utilizzo di oli essenziali, miscelati con erbe, argilla e prodotti appositamente studiati.

Come funziona il trattamento

Il trattamento inizia con un’analisi dettagliata del cuoio capelluto e delle lunghezze da parte dell’operatrice, che stabilisce i prodotti più adatti alle esigenze specifiche della cliente. Il cuore del trattamento è rappresentato dalla personalizzazione: ogni cliente riceve una cura su misura, studiata appositamente per risolvere i suoi problemi specifici.

I pro e i contro dell’hair therapy

Quali sono i risultati concreti di questo trattamento? La cliente esce dal salone con una chioma voluminosa, morbida e incredibilmente luminosa. I capelli sono idratati in profondità e le lunghezze appaiono più dense e vaporose. Ma non è tutto: anche il cuoio capelluto, spesso trascurato, è pulito, fresco e lenito, regalando una sensazione di benessere immediato.

Tuttavia, come ogni trattamento, anche l’hair therapy ha i suoi pro e i suoi contro. Tra i vantaggi, la personalizzazione del trattamento su misura per ogni cliente e la rapidità dell’esecuzione, che consente di godere dei benefici del soin in poco tempo. Tuttavia, alcuni potrebbero non gradire la posizione distesa sui lettini di lavaggio giapponesi, anche se questa si rivela sorprendentemente confortevole una volta abituatisi.

L’hair therapy si conferma come una soluzione efficace per chi desidera migliorare la salute e l’aspetto dei propri capelli. Grazie alla sua personalizzazione e all’utilizzo di prodotti di alta qualità, questo trattamento si propone come una vera e propria coccola per la chioma, regalando risultati visibili fin dalla prima seduta.

Hair Therapy fai da te, i prodotti da provare

Oltre alle hair therapy professionale offerte nei saloni, esistono anche diverse opzioni per praticare trattamenti rigeneranti a casa propria. Questi trattamenti fai da te possono essere un’ottima soluzione per mantenere i capelli in salute tra una visita e l’altra dal parrucchiere, o per chi preferisce prendersi cura della propria chioma nel comfort del proprio ambiente domestico. Ecco alcune opzioni da considerare:

Maschere capelli

Biopoint Extreme Repair - Maschera Capelli Ricostruzione Maschera capelli con Cheratina. Assicura un'azione nutriente, fortificante e ristrutturante. Dona morbidezza ai capelli 17 € su Amazon Pro a base di cheratina Contro Nessuno

Le maschere nutrienti sono un modo efficace per idratare e riparare i capelli danneggiati. Esistono sul mercato numerose maschere pronte all’uso, ma è anche possibile prepararle in casa utilizzando ingredienti naturali come miele, olio di cocco, avocado o yogurt. Basta applicare la maschera sui capelli umidi, lasciarla agire per 20-30 minuti e poi risciacquare abbondantemente.

Oli naturali

La nostra scelta Naissance olio di jojoba d’Oro biologico Certificato Ricco di sostanze nutrienti utili per la pelle, come acidi grassi, vitamine e fitosteroli 20 € su Amazon Pro Vegan, Cruelty Free, senza OGM

Non unge

Puro al 100% Contro Nessuno

L’olio di jojoba d’Oro di Naissance è puro al 100%, non raffinato, pressato a freddo. La profumazione rilascia un odore tenue e di noci, mentre il suo colore va dal giallo chiaro al dorato. Ideale per idratare la pelle, le mani e le unghie, per ammorbidire i capelli o per essere usato come base per il massaggio o per lozioni aromaterapeutiche se mescolato a oli essenziali.

Gli oli naturali come l’olio di argan, l’olio di cocco, l’olio d’oliva o l’olio di jojoba possono essere utilizzati come trattamenti rigeneranti per i capelli. Basta applicare l’olio scelto sulle lunghezze e sulle punte dei capelli, evitando le radici se si hanno capelli grassi, e lasciarlo in posa per diverse ore o durante la notte. Successivamente, è sufficiente lavare i capelli con lo shampoo come di consueto.

Aceto di mele

Il risciacquo con aceto di mele è un rimedio popolare per rendere i capelli più lucidi e setosi. Basta diluire una parte di aceto di mele con due parti di acqua e utilizzarlo come ultimo risciacquo dopo lo shampoo. L’aceto di mele aiuta a chiudere le cuticole dei capelli, rendendoli più lisci e luminosi.

Proteine per capelli

Il prodotto top Kerastase Discipline Maschera Capelli Disciplinante e illuminante 31 € su Amazon 42 € risparmi 11 € Pro Ideale per capelli spessi

Effetto anti-crespo a lunga durata

Protegge l'intera superficie capillare Contro Nessuno

Maschera disciplinante, nutriente, anti-crespo per capelli normali e spessi. Il capello è intensamente nutrito, disciplinato, conservando la sua naturale leggerezza, e libero dall’effetto crespo. La tecnologia Morpho-Keratine Complex dona fluidità, lucentezza e un effetto anti-crespo a lunga durata. Le proteine del grano nutrono, condizionano e proteggono l’intera superficie capillare, rinforzandola dall’interno.

I trattamenti a base di proteine possono aiutare a rafforzare i capelli danneggiati e ridurre la rottura. Si possono trovare maschere e trattamenti specifici arricchiti con proteine, oppure è possibile utilizzare prodotti naturali come l’uovo o il latte, che contengono proteine benefiche per i capelli.

Massaggi al cuoio capelluto

Jimbo - Massaggiatore capelli in silicone Massaggiatore testa per stimolare la crescita del cuoio capelluto, da usare sia a secco che sotto la doccia 5 € su Amazon 7 € risparmi 2 € Pro per tutti i tipi di capelli Contro Nessuno

Infine, i massaggi al cuoio capelluto stimolano la circolazione sanguigna e favoriscono la crescita dei capelli sani. Basta dedicare qualche minuto ogni giorno a massaggiare delicatamente il cuoio capelluto con le dita per ottenere benefici a lungo termine.