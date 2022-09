I 10 migliori calendari dell'avvento beauty per il Natale 2022

Può sembrare strano e affrettato ma, dopo l’estate, ci sentiamo tutti più vicini al periodo natalizio, tanto da cominciare a parlare delle prossime uscite beauty per il Natale 2022. In campo cosmetico, i brand sono già al lavoro per i calendari dell’avvento beauty, che negli ultimi anni hanno preso sempre più piede.

Calendari dell’avvento beauty, i migliori da acquistare

I classici cioccolatini fanno spazio anche quest’anno a mini e full size dei prodotti più amati dei brand cosmetici, nascosti uno per uno dietro caselline di cartone da aprire nel mese di dicembre. Vediamo insieme i più belli da acquistare prima che vadano a ruba e finiscano per essere esauriti.

Tilz – Sunkissed Makeup Beauty Calendario dell’Avvento 2022

Tilz - Sunkissed Makeup Beauty Calendario dell'Avvento 2022 Grande calendario dell'Avvento beauty, contenente 24 prodotti adatti a soddisfare tutte le esigenze cosmetiche 39 € su Amazon Pro Maxi calendario Contro Nessuno

Questo grande calendario contiene interamente prodotti make up: dagli ombretti ai blush, dalle matite ai lipstick. Tutto quello che occorre per completare un delizioso trucco viso.

Benefit – Sincerely Yours, Beauty Advent Calendar 2022

Il calendario di Benefit (brand di successo made in California) contiene prodotti make up per truccare viso, occhi e sopracciglia in 12 splendidi pacchettini colorati. Tutti da provare.

Blissim – Calendario dell’Avvento

BLISSIM - Calendario dell'Avvento Trucco e Bellezza per Donna 2022 Calendario beauty completo perfetto per l'avvento 2022, con prodotti in full size e tanti brand diversi da provare 69 € su Amazon Pro Valore complessivo di 280€

multi brand Contro Nessuno

Questo maxi calendario ha un valore di circa 280€ e contiene 24 prodotti di grandi marche, tutte da provare e scoprire.

Brubaker – Calendario dell’Avvento 2022

BRUBAKER Cosmetics Bellezza Calendario dell'Avvento 2022 Calendario beauty per il Natale 2022, contenente 24 x prodotti per la cura del corpo e accessori di bellezza 29 € su Amazon Pro maxi formato con 24 prodotti Contro Nessuno

Questo delizioso calendario beauty contiene cosmetici delicatamente profumati di frutti di bosco e sono adatti sia a pelli normali che secche. È stato pensato per rispondere alle esigenze di qualsiasi tipo di pelle ed è stato confezionato in scatoline rosse, che richiamano i toni del Natale.

Mac Cosmetics – Calendario dell’avvento 2022

Anche Mac ha preparato il proprio calendario dell’avvento beauty, con 24 prodotti in totale, di cui 16 previsti nel formato standard, mentre il resto è in travel size. Contiene rossetti in stick, lipstick e lip balm, ombretti, gel sopracciglia e naturalmente mascara. Per acquistarlo bisogna attendere il 3 ottobre.

Nyx Professional – Calendario dell’Avvento

NYX Professional Makeup Calendario dell'Avvento 24 Giorni Gimme Super Star Calendario beauty dell'Avvento con i prodotti best seller di Nyx Cosmetics, in full size 33 € su Amazon 54 € risparmi 21 € Pro Prodotti best seller del brand Contro Nessuno

In questo calendario il brand ha inserito i suoi 24 prodotti di grande successo sia in formato mini che in quello standard. I toni dei cosmetici sono rosa e metallici e comprendono il trucco di viso, occhi e labbra. Un perfetto regalo da fare, da ricevere e perché no, da comprarsi da soli.

Catrice Advent Calendar 2022

Il brand ha pensato a uno splendido calendario beauty che contiene tutto il necessario per confezionare pacchettini degni da essere messi sotto l’albero di Natale e contiene rossetti, smalti, ombretti e cosmetici per la base viso.

Maybelline New York – Mini Calendario dell’Avvento

Maybelline New York - Mini calendario dell'Avvento Brooklyn, cinque prodotti a sorpresa Mini calendario dell'Avvento beauty per un regalo di Natale contenente 5 prodotti best seller di Maybelline 23 € su Amazon Pro Versione mini ed economica Contro Nessuno

Questo calendario in formato small contiene 5 caselline e 5 prodotti del brand. Ha dimensioni compatte e contiene prodotti full size iconici del brand, tra cui i leggendari mascara, una palette viso e occhi, smalto e pennello per il trucco.

Revolution Make Up – Calendario Beauty 2022

Il marchio ha preparato un calendario beauty ricco di prodotti (tra cui numerosi suoi best seller), tutti in full size. Il valore totale è di circa 135€ e contiene palette, rossetti, matite e persino accessori per il trucco.

Rituals – Calendario dell’Avvento The Ritual of Advent 2D 2022

RITUALS Calendario dell’Avvento The Ritual of Advent 2D 2022 Calendario dell’Avvento Beauty 2022 con 24 regali e 4 x candele dell’Avvento, impacchettato in una confezione regalo 69 € su Amazon Pro Valore complessivo 130€ Contro Nessuno

Il valore di questo calendario equivale a circa 130€ e contiene 24 lussuosi regali, oltre a 4 candele dell’Avvento per accendere l’atmosfera natalizia. È venduto con confezione regalo e fiocco, perfetto quindi da donare a qualcuno in vista del Natale.