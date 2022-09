Il Blu Avatar è il colore dell'autunno/inverno 2022-2023 anche per make up

A settembre è tornato al cinema il mondo fantastico di Avatar, con un’edizione speciale e straordinaria: il film del 2009 di James Cameron è stato realizzato in versione 4K HDR e per l’occasione è stato anche preparato un nuovo trailer mozzafiato.

Facciamo un passo indietro: Avatar racconta la storia di un ex marine, reclutato per una missione speciale sul pianeta Pandora, dove è stato incaricato di recarsi per recuperare campioni e risorse primarie in esaurimento sulla Terra. Qui farà un incontro speciale con i Na’Vi, i cittadini di Pandora, e con un mondo magico da proteggere. Così, in un attimo è tornata la “Avatar mania”, con il caratteristico colore blu della pelle dei Na’vi. A dicembre poi, arriverà il nuovo capitolo della saga. Si intitola “Avatar 2: la Via dell’Acqua” e i fan potranno ritrovare anche una volta il blu profondo e mistico che caratterizza tutto il film fantasy, e che sancisce – di diritto – la definizione di Blu Avatar.

Blu avatar nella moda e nel make up dell’autunno 2022/2023

In men che non si dica, il Blu Avatar ha invaso passerelle e backstage: è il colore dell’autunno inverno 2022/2022 anche per il make up. Ad esempio, è stato visto da Jean-Paul Gaultier, da Renato Balestra e addosso a vip e influencer, come Carolina di Monaco e Carla Bruni, ma non solo. Il blu acceso è da tempo usato per creare look eclettici e protagonisti, e la ragione è insita nella sua stessa natura di colore pieno e vivo.

Gli specialisti lo definiscono un blu caldo, un cobalto perfetto per l’autunno che ci accingiamo a vivere, e non potrebbe essere più vero. In fatto di make up, può essere una valida alternativa al solito nero. Si può ad esempio sostituire la linea dell’eyeliner con uno splendido Blu Avatar e valorizzare lo sguardo sia degli occhi chiari che di quelli più scuri. Provare per credere.

Se invece si vuole provare ad ottenere un look che si avvicina maggiormente al mondo fantasy del film, è possibile giocare con strass e brillanti da incollare sulle tempie, intorno a occhi e sopracciglia e nell’angolo interno dell’occhio. In questo modo si avrà un make up ideale per raggiungere il pianeta Pandora, e ispirarsi al trucco realizzato dalla make up artist che si è occupata del trucco delle modelle di Renato Balestra, Camilla Iacobitti.

Blu avatar nel make up, i dettagli del colore più amato dell’autunno/inverno 2022-2023

Scendendo nel tecnico, il Blu Avatar si ottiene con un mix di rosso, verde e blu. È ritenuto un colore caldo perché nella sua composizione le percentuali di rosso e verde superano il 50% rispetto a quella del blu.

Quanto a make up, il Blu Avatar trova la sua massima espressione se abbinato ai colori con cui trova più armonia quando viene accostato, che sono:

il marrone, il verde oliva o il verde bosco

il color prugna.

Idealmente questi colori formano una palette di ombretti perfetta per l’autunno/inverno 2022-2023. Conterrebbe tutto il necessario per dare intensità ma allo stesso modo truccare con energia e profondità la palpebra mobile. E a guardare con attenzione, sono gli stessi colori che vedremo in Avatar 2: la Via dell’Acqua. Il nuovo film, attesissimo, abbraccia infatti anche i temi della natura e dell’ambiente. Da non perdere.