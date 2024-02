Il pilates al muro è il nuovo segreto di bellezza di cui abbiamo bisogno?

Nell’ampio panorama delle alternative al pilates, una particolare variante ha catturato l’attenzione e il favore di molti: il pilates al muro. Questa pratica, sempre più diffusa nelle routine di allenamento fai-da-te, ha conquistato il mondo dei social, come dimostrano le centinaia di video che popolano gli hashtag #PilatesWall o #PilatesAlMuro. Sia professionisti che appassionati condividono sequenze di esercizi che promettono una serie di benefici, tra cui tonificazione, definizione, riduzione del gonfiore, bruciare grassi e dimagrimento.

Che cos’è il pilates al muro

Escluso il pilates praticato sul Reformer, le differenze sostanziali tra il pilates classico (eseguito sul tappetino) e quello eseguito al muro, sono:

Utilizzo delle attrezzature : Nel “mat” pilates, si fa principalmente uso del tappetino, nel pilates al muro è la parete a diventare il punto di riferimento principale per eseguire gli esercizi.

: Nel “mat” pilates, si fa principalmente uso del tappetino, nel pilates al muro è la parete a diventare il punto di riferimento principale per eseguire gli esercizi. Supporto durante l’esecuzione degli esercizi: la parete nel pilates al muro fornisce un supporto aggiuntivo, consentendo un maggiore controllo del peso corporeo e della gravità rispetto al pilates classico eseguito a terra.

durante l’esecuzione degli esercizi: la parete nel pilates al muro fornisce un supporto aggiuntivo, consentendo un maggiore controllo del peso corporeo e della gravità rispetto al pilates classico eseguito a terra. Maggiore lavoro in posizione eretta : nel pilates al muro si lavora maggiormente in posizione eretta, consentendo di migliorare l’equilibrio, la stabilità e la postura in modo più efficace rispetto al pilates tradizionale.

: nel pilates al muro si lavora maggiormente in posizione eretta, consentendo di migliorare l’equilibrio, la stabilità e la postura in modo più efficace rispetto al pilates tradizionale. Concentrazione sull’ allineamento del corpo : grazie al supporto della parete, nel pilates al muro è più facile mantenere un corretto allineamento della colonna vertebrale, delle ginocchia e delle articolazioni durante l’esecuzione degli esercizi.

: grazie al supporto della parete, nel pilates al muro è più facile mantenere un corretto allineamento della colonna vertebrale, delle ginocchia e delle articolazioni durante l’esecuzione degli esercizi. Possibilità di modificare l’intensità degli esercizi: la parete permette di regolare l’intensità degli esercizi in modo più preciso, consentendo di adattarli alle proprie esigenze e capacità fisiche.

Queste differenze rendono il pilates al muro una variante interessante del pilates classico, offrendo una serie di benefici aggiuntivi e un’esperienza di allenamento più varia e stimolante.

Perché il pilates al muro è diventato così popolare?

La popolarità del pilates al muro è in costante crescita, supportata da una sempre più ricca disponibilità di materiale informativo e didattico. I libri dedicati a questa disciplina rappresentano un punto di riferimento per chi desidera avvicinarsi a questa pratica in modo consapevole ed efficace. Offrendo una combinazione di teoria e pratica, questi libri guidano il lettore attraverso le basi e gli accorgimenti necessari per eseguire correttamente gli esercizi, garantendo sicurezza ed efficacia nell’allenamento.

Ma cosa rende così speciale il pilates al muro? Secondo gli esperti, il pilates al muro rappresenta una variante del pilates classico, in cui la parete diventa il principale punto di riferimento. Questa modalità consente un approccio più vicino alla quotidianità, consentendo di ottenere benefici che vanno oltre la semplice esecuzione degli esercizi, sia essi in posizione eretta o con appoggio della schiena o dei piedi.

Una delle funzioni principali della parete nel pilates è quella di fornire supporto durante l’esecuzione degli esercizi, consentendo un maggiore controllo del peso corporeo e della gravità. Ad esempio, eseguire un push up contro la parete permette un lavoro più mirato e controllato rispetto a quello tradizionale a terra. Inoltre, il muro assicura un allineamento corretto della colonna vertebrale, delle ginocchia e delle articolazioni, riducendo il rischio di infortuni e garantendo un allenamento sicuro ed efficace.

I benefici del pilates al muro

I benefici del pilates al muro sembrano essere molteplici. Oltre a quelli ottenuti con il pilates tradizionale, questa pratica consente di migliorare l’equilibrio, la stabilità e la postura, rinforzando gambe, glutei, polpacci, caviglie e piedi. È particolarmente indicata in condizioni specifiche, come la gravidanza o per gli anziani, offrendo un modo sicuro e efficace per mantenere la forma fisica e migliorare il benessere generale.

Tuttavia, è importante considerare eventuali controindicazioni, specialmente in presenza di patologie specifiche. È consigliabile consultare sempre un professionista che possa consigliare quale tipo di pilates sia il più adatto e modificare gli esercizi secondo le proprie esigenze e limitazioni fisiche.

Il pilates al muro si sta sicuramente affermando come una pratica versatile, accessibile a tutti grazie anche alla vasta disponibilità di libri e risorse online. Che sia per tonificare il corpo, migliorare la postura o semplicemente per mantenersi in forma, questa disciplina offre un’opportunità per prendersi cura di sé stessi in modo completo e personalizzato.