In tanti, probabilmente la maggior parte di voi, avrete sentito parlare del pilates, una tipologia di ginnastica con caratteristiche rieducative, preventive e che mirano a controllare la postura corporea aumentando il proprio benessere fisico, la propria flessibilità e l’armonia del corpo nella sua interezza. Ma avete mai sentito parlare del pilates in acqua, anche detto acqua pilates?

Si tratta di una disciplina che, come si intuisce dal termine stesso, sposta l’attività base del pilates in acqua, trasferendo in piscina o dove più si preferisce i vari esercizi della classica attività e tutti i suoi principi. Questo permette di godere sia degli stessi che dei benefici insiti nella pratica in acqua.

Ma cerchiamo di capire meglio di cosa si tratta, come si esegue, con quali vantaggi per corpo e mente e se ci sono controindicazioni alla pratica.

Pilates in acqua (o acqua pilates): cos’è?

Come detto, quando si parla di acqua pilates si fa riferimento a una disciplina che unisce l’attività base del pilates con quella acquatica, trasferendo in acqua gli elementi e i principi di riferimento della tecnica originale. Un lavoro costante e progressivo che si può svolgere sia immersi completamente nell’acqua, sia fino al bacino che fino al petto, a seconda dell’esercizio da svolgere e delle possibilità di chi pratica.

Di fatto, poi, esattamente come il pilates base, anche l’acqua pilates può essere definita come un’attività olistica, che permette di allenare sia il corpo che la mente, anche grazie alla concentrazione necessaria allo svolgimento della pratica stessa e al controllo della respirazione durante i vari esercizi. Il tutto favorito dall’assenza di gravità che si prova in acqua, che rende l’acqua pilates una disciplina adatta praticamente a chiunque, tanto da essere stata introdotta inizialmente come pratica rivolta ad anziani e alle donne in stato di gravidanza.

Una disciplina che, quindi, proprio per come viene eseguita e per i principi che si porta con sé, è in grado di garantire notevoli benefici per corpo e mente, aiutando a raggiungere un benessere diffuso e concreto a 360°.

Tutti i benefici del pilates in acqua

Se vi siete mai chiesti quale potesse essere la scelta migliore tra il pilates e lo yoga, quindi, sappiate che tra le opzioni per mantenersi in forma sia dentro che fuori si aggiunge anche il pilates in acqua e i motivi sono davvero molti. Tra i benefici fisici di maggior rilievo di questa attività sportiva, infatti, ci sono:

l’acquisizione di una postura corretta;

risoluzione e/o diminuzione dei problemi a carico della schiena;

coinvolgimento di tutta la muscolatura;

stimolazione della microcircolazione della pelle;

maggior stabilità e forza del core;

tonificazione muscolare a tutti i livelli (glutei, gambe, addominali, braccia, ecc.);

aumento della coordinazione e della concentrazione;

miglioramento della respirazione;

allungamento e maggior flessibilità a livello tendineo e dei legamenti.

Oltre a essere un’attività che aiuta a rimodellare il corpo e la silhouette, andando a snellire le gambe, la zona dei fianchi e riducendo eventuali accumuli adiposi. Ma non solo.

Il pilates in acqua, infatti, è un’attività che aiuta anche la mente, esattamente come avviene nella classica pratica del pilates tradizionale. Tra i benefici a livello mentale, infatti, troviamo:

un aumento della propria capacità di concentrazione;

maggior consapevolezza corporea;

ascolto del proprio corpo;

riduzione dello stress;

alleviamento della fatica mentale;

divertimento.

In generale, il pilates in acqua porta a un aumento del benessere generale con un deciso miglioramento della qualità della vita stessa. Insomma, un’attività assolutamente da provare. Basta seguire dei corsi strutturati ed eseguire nel modo corretto gli esercizi che vi verranno proposti durante la seduta di allenamento.

Gli esercizi dell’acqua pilates

Esattamente come nel pilates, anche nella pratica in acqua gli esercizi che si possono eseguire sono davvero tantissimi. Esistono, infatti, circa 500 esercizi di base nella pratica classica di cui molti possono essere eseguiti con qualche ovvia modifica anche in acqua. Ecco qualche esempio.

Partendo in piedi in una zona poco profonda e con le mani di lato, parallele al fondo della piscina con i palmi delle rivolte in avanti, si solleva una gamba di fronte a sé, fino al livello dell’anca e la si mantiene ben dritta.

Stando in posizione eretta, si posiziona sotto le braccia un galleggiante a forma di tubo su cui si poggiano le mani. Da qui, si sollevano le gambe unite lavorando con la zona addominale contratta.

Partendo sempre dalla posizione eretta e con le braccia verso l’esterno parallele al fondo, si eseguono dei movimenti circolari delle braccia, in senso orario e antiorario, alzando le gambe unite con la forza degli addominali, arrivando alla posizione di squadra.

Dalla posizione eretta si solleva dritta di fronte a sé la gamba sinistra, tenendo la destra ben salda sul fondo, eseguendo delle rotazione in senso orario e antiorario. E ripetendo il tutto con l’altra gamba.

Sempre da in piedi, si tendono le braccia in avanti, con i piedi poggiati al fondo della piscina. Da qui si allargano le braccia verso l’esterno e si portano le ginocchia al petto, abbassando il capo verso lo sterno.

Dalla solita posizione di partenza, con le braccia stese di fronte a sé, si sollevano le gambe a squadra, si divaricano quanto più possibile e infine si richiudono e riportano alla posizione di partenza. Il tutto eseguendo gli esercizi per qualche ripetizione.

Movimenti ed esercizi isometrici che aiutano a far lavorare la muscolatura in modo omogeneo, senza forzature grazie alla parziale assenza di gravità ma con una maggior resistenza data dall’acqua.

Un lavoro ottimo per rinforzare corpo e mente e mantenersi sani sia dentro che fuori.

Acqua pilates: controindicazioni e avvertenze

Una disciplina quella del pilates in acqua, che proprio per come viene svolta è praticabile da chiunque senza particolari controindicazioni. Tanto da essere consigliata anche alle donne in stato di gravidanza, a chi ha subito infortuni come riabilitazione, alle persone in sovrappeso o a chi soffre di mal di schiena.

Ovviamente è sempre necessario prestare attenzione alla corretta esecuzione dei diversi movimenti e chiedere supporto e consiglio a un istruttore specializzato che vi saprà inserire nel corso più adatto in base alle vostre esigenze e peculiarità.

Una valida alternativa a pratiche più comuni come l’acquagym o lo stesso pilates, in grado di garantire un benessere completo e diffuso a tutto l’organismo in modo dolce e alla portata di tutti. Senza esagerare, ma garantendo un lavoro efficace e sano.