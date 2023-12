Il trucco è Peach Fuzz! 3 prodotti make-up colore Pantone 2024

L’industria della bellezza è sempre in movimento e segue le tendenze e le sfumature che definiscono la nostra estetica in un dato momento. Con l’avvicinarsi del 2024, il mondo del make-up si prepara ad accogliere una nuova gamma di colori e tonalità che promettono di definire il nostro stile. Uno dei protagonisti indiscussi della prossima stagione sarà il colore Peach Fuzz, che si prepara a conquistare i cuori e gli scaffali dei beauty addict in tutto il mondo. La sfumatura di pesca delicata e accattivante offre versatilità e freschezza, adattandosi a una vasta gamma di tonalità della pelle e creando un’atmosfera giocosa e vibrante.

Il Messaggio di Pantone per il 2024

Il Peach Fuzz 13-1023 è stato scelto da Pantone Institute come tonalità del 2024. Definita come “calda e accogliente, che mette in risalto il nostro desiderio di stare insieme con gli altri”, questa sfumatura di pesca è molto più di un semplice trend nel mondo della bellezza.

Pantone, noto per la sua influenza nel settore del colore, ha identificato il Peach Fuzz come un riflesso dei nostri impulsi emotivi. È una tonalità che va oltre l’estetica, abbracciando il desiderio umano di connessione, calore e unione. Il momento storico che stiamo vivendo ha accentuato il bisogno di vicinanza e di relazioni significative, e il Peach Fuzz incarna questo spirito, trasmettendo una sensazione di comfort e familiarità.

È affascinante come un semplice colore possa racchiudere significati così profondi, diventando un simbolo di unità e affetto in un mondo in continua evoluzione. Il fatto che il Peach Fuzz sia stato scelto come colore guida per il 2024 non fa che confermare l’importanza della connessione umana e della solidarietà nel contesto attuale. Incorporare questa tonalità nei nostri rituali di bellezza diventa così un modo per esprimere e abbracciare il desiderio di connessione e di appartenenza che tutti portiamo dentro di noi.

Il Fascino di Peach Fuzz

Il Peach Fuzz è un tono che sposa l’eleganza della pesca con la vivacità di un rosa tenue, regalando un aspetto radioso e primaverile. È un colore che può essere indossato sia in modo sottile per un tocco discreto di freschezza, sia in modo più audace per un look glamour e deciso.

3 Must-have del 2024: blush, rossetto e ombretto Peach Fuzz

L'Oréal Paris Rossetto Liquido Rossetto liquido dal colore intenso. Formula matte e a lunga durata. Contiene Acido Ialuronico. Resiste alle sbavature! 14 € su Amazon 17 € risparmi 3 € Pro Ideale per ricreare un look ispirato al colore 2024 di Pantone: il Peach Fuzz Contro Nessuno

Con l’arrivo di questo nuovo colore protagonista, i brand di make-up stanno preparando lanci e collezioni ispirate al Peach Fuzz. Dalle palette di ombretti agli highlighter, dai rossetti (come quello liquido proposto da L’Oreal) ai blush, le opzioni saranno sicuramente infinite.

Too faced Palette di ombretti Sweet Peach Palette di ombretti dalle tonalità pescate e rosate, ideali per creare un make up che si ispira al colore che Pantone ha scelto per il 2024: il Peach Fuzz! 93 € su Amazon Pro tonalità perfette per il Peach Fuzz di Pantone per il 2024 Contro Nessuno

Tra i prodotti più attesi, spiccano le palette di ombretti, che offrono una vasta gamma di tonalità, dalle sfumature più chiare e luminose a quelle più intense e audaci. Anche i rossetti, sia liquidi che in stick, si tingono di pesca per offrire un tocco di freschezza ai nostri sorrisi.

Infine, i blush regalano un bagliore luminoso e sano alla pelle, ideali per chi ha un sottotono freddo. Tra questi ci sono già il “Peach Face” di Fenty Beauty e il “Peachin’” di Benefit Cosmetics: il nome non mente!

Come Indossare il Peach Fuzz

La versatilità del Peach Fuzz consente di sperimentare e giocare con il colore. Per un look quotidiano, un leggero tocco di ombretto Peach Fuzz sugli occhi o un blush della stessa tonalità può essere sufficiente per ravvivare il viso. Per un impatto maggiore, un rossetto intenso o un trucco occhi più elaborato con sfumature di pesca può trasformare completamente l’aspetto.

Il colore Peach Fuzz si preannuncia come il protagonista indiscusso del 2024 nel mondo del make-up, offrendo freschezza, versatilità e un tocco giocoso al nostro stile. Con una vasta gamma di prodotti disponibili, sarà facile abbracciare questa tendenza e sperimentare nuovi look.

Lasciatevi ispirare da questa nuance vibrante e preparatevi ad accogliere il Peach Fuzz nei vostri kit di bellezza: è il momento di abbracciare la freschezza e la luminosità di questa sfumatura e farla diventare parte integrante del vostro stile personale.