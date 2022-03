Le mie mani sembrano più 'vecchie' di me! 3 consigli anti-age

Spesso sottovalutate, le mani possono essere il primo indizio a svelare la vera età di un individuo. Passiamo tempo a concentrarci sulla cura del viso e del corpo senza pensare che la nostra età passa anche dalle mani, esposte alla luce del sole – e agli sguardi indiscreti – tanto quanto il viso, ad esempio. Ma cosa determina l’invecchiamento della pelle delle mani? E se sono così importanti perché sono spesso lasciate nel dimenticatoio quando si parla di beauty routine? Quali possono essere delle buone abitudini anti-age?

Mani e rughe: i fattori chiave

La risposta alla prima domanda è sicuramente di tipo tecnico: sulle mani la pelle è più sottile, un po’ come il contorno occhi. Di conseguenza la pelle è più fragile e ha bisogno di essere costantemente idratata.

Inoltre, le mani sono praticamente sempre esposte ai raggi solari, diventando le principali vittime dell’invecchiamento cutaneo, con le antiestetiche macchie scure causate proprio dal sole. Anche agenti atmosferici come vento e freddo fanno la loro parte. Senza contare l’effetto dei prodotti chimici, come i disinfettanti, usati in abbondanza negli ultimi due anni, e quelli per la pulizia della casa.

Ricapitolando, i principali fattori di invecchiamento delle mani sono:

Raggi solari

Idratazione insufficiente

Agenti atmosferici aggressivi

Prodotti disinfettanti e chimici

Mani e aspetto estetico: perché non vanno tralasciate

Quanto alla seconda domanda, la risposta è più soggettiva e forse si riferisce più a ciò che vediamo allo specchio: per prima cosa ci concentriamo sul viso, sugli occhi, sui capelli, pensando che le mani facciano solamente da contorno. Quando invece dovremmo pensare: qual è la prima cosa che facciamo – in tempi normali e non dettati dalla pandemia – quando ci presentiamo a qualcuno? Stringergli la mano, appunto.

La cura delle mani quindi non si limita a una buona manicure, a nascondere le cuticole o a stendere un velo di smalto, ma può anche spingersi più in là per evitare l’invecchiamento precoce della pelle e ritardare il momento in cui le nostre mani, soprattutto quando si tratta di età, possano parlare al posto nostro.

3 consigli anti-age per le mani

Ora che abbiamo capito l’importanza delle mani nella vista d’insieme del nostro aspetto, risponsiamo alla terza domanda e vediamo insieme alcuni consigli anti-age da applicare immediatamente per combattere l’invecchiamento cutaneo.

1. Detersione con prodotti gentili: il sapone non sapone

Tra i cosmetici più adatti alla pulizia non aggressiva delle mani, ci sono sicuramente i “non saponi”, si tratta di panetti che assomigliano in tutto e per tutto ai classici saponi solidi ma in realtà sono formulati con ingredienti perfetti per non intaccare e alterare la barriera cutanea della pelle. Il segreto del sapone non sapone sta in un pH neutro, a differenza di quelli alti, contenuti nei classici saponi liquidi.

In tutte le situazioni in cui poi si è a contatto con prodotti chimici, sarebbe una buona abitudine utilizzare dei guanti, in modo da proteggerle ed evitare che gli ingredienti più aggressivi secchino la pelle.

2. Usare la protezione solare anche sulle mani

Sembrerà piuttosto banale ma è proprio così: se abbiamo già l’abitudine di utilizzare una crema idratante per il viso con SPF, siamo già a metà dell’opera. Basterà includere nella beauty routine anche le mani, in modo da proteggerle dalla costante esposizione ai raggi solari.

3. Ottimizzare e sfruttare il dorso delle mani

Quando applichiamo i cosmetici per il viso durante la nostra beauty routine, sfruttiamo il dorso della mano e strofiniamo qui il prodotto in eccesso che rimarrà tra le mani dopo aver idratato il viso, la pelle ringrazierà. Inoltre in questo modo, prendersi cura delle mani sarà semplice, perché non si tratta di inserire nella skincare routine prodotti specifici, bensì di sfruttare quelli che già usiamo sul viso (come i sieri alle vitamine e antiossidanti) anche sulla pelle delle mani.