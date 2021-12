Voglia di neve? La nuova collezione per la montagna di Lindsey Vonn è perfetta

La campionessa olimpica Lindsey Vonn, dopo le decine di medaglie vinte sulle piste da sci, debutta nel mondo della moda presentando Legacy Line la sua prima collezione che, manco a dirlo, ruota tutta attorno al mondo della montagna, ed è stata realizzata insieme a Head.

Durante la prima presentazione della nuova linea di abbigliamento ad alta quota, che si è tenuta a Park City, nello stato USA dello Utha, la campionessa statunitense ha sfoggiato un look da sci total white, candido come la neve, ovviamente uscito dalla sua collezione.

Tuta bianca con bande laterali nere, body avorio e giubbino corto abbinato. Completa il look, un cappello bianco con pompon e scarponcini tono su tono. Sul suo profilo Instagram l’atleta e neo fashion designer, commenta emozionata questa nuova avventura:

“È bello aver fatto la mia prima sfilata di moda ieri sera a Park City, dove ho presentato la mia collezione di abbigliamento da sci per il 2021/22 chiamata “Legacy Line”, insieme a Head Sports Wear. Ora vado al nostro prossimo spettacolo, che si terrà a Sun Valley! Tutto il duro lavoro che abbiamo fatto sta dando i suoi frutti e questo è solo l’inizio! (PS: Tenete gli occhi su di me sulle piste quest’inverno perché porterò in giro la linea del prossimo anno)”.