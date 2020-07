Estate in montagna: i look da mettere in valigia

Avete in programma un’estate in montagna, tra passeggiate nei boschi, arrampicate e serate in compagnia sotto cieli stellati? Programmare in anticipo quali look mettere in valigia è una buona pratica se non si vuol correre il rischio di dimenticare a casa qualche capo d’abbigliamento o qualche accessorio che si potrebbe poi – una volta scoperta la sua assenza nel bagaglio – rivelarsi fondamentale.

Scegliere di trascorrere le vacanze tra i monti ,invece che al mare o visitando città e paesi stranieri, significa spesso prediligere ferie all’insegna della natura e dell’attività fisica: conviene quindi optare per uno stile più comodo e sportivo del proprio abbigliamento.

Look da mettere in valigia per un’escursione in montagna

Perfetto per una passeggiata l’outfit composto da una t-shirt, come il modello sciancrato in jersey fiammato strutturato di cotone biologico dalla lavorazione sostenibile firmato Esprit, abbinata agli shorts in tessuto leggermente elasticizzato di Zara a vita alta con cinque tasche. Orlo sfilacciato. Ai piedi? Stella McCartney propone un paio di sneakers dal design patchwork, chiusura frontale con lacci, punta smussata, linguetta sul tallone e suola chunky in gomma.

Una scampagnata in giornate più fresche e passaggi più accidentati può esigere un look più strutturato. Ideale quindi una felpa, come quella con cappuccio in cotone di Karl Lagerfeld con manica lunga e orlo e polsini a coste, effetto metallizzato. Per una vestibilità super confortevole, gli shorts ciclisti Reebok x Victoria Beckham a vita alta da portare con gli scarponi Ultra Fastpack di The North Face, con tecnologia traspirante e impermeabile. Sono ammortizzati per una camminata più performante e progettati appositamente per i percorsi più impegnativi.

Estate in montagna: gli outfit per la sera

Per una cena informale in cui si voglia essere particolarmente femminili, il consiglio è il longdress in tessuto fluido di Mango in stampa animalier, un modello incrociato con scollo a V e maniche corte che ben si abbina con sandali colorati. Simon Miller propone mules in pelle azzurra con tacco stiletto piccolo, punta aperta e soletta in pelle. Abbinamento inatteso con la tracolla piccola di JW Anderson in rosso ciliegia.

Design casual e contemporaneo per la jumpsuit di Cos realizzata in cotone, dallo scollo a V aperto e una cintura in tessuto per una silhouette attillata. Si può portare con espadrilles con punta smussata in cotone di Manebi con punta tonda, design senza lacci, soletta con logo e suola in rafia intrecciata. Da non sottovalutare l’importanza di infilare in valigia uno scialle, da usare sulle spalle o per legare i capelli. Il nostro consiglio? Il foulard con stampa paisley di colore viola di Etro.

I capi e agli accessori non dimenticare

Giacca a vento : meglio scegliere un modello leggero, magari impacchettabile in modo da tenerla sempre con sé in caso di bizze meteorologiche usuali in estate in montagna.

: meglio scegliere un modello leggero, magari impacchettabile in modo da tenerla sempre con sé in caso di bizze meteorologiche usuali in estate in montagna. Cappello : anche tra i monti proteggere la testa (e i capelli, of course) dai raggi solari e dal vento è buona norma da non disattendere.

: anche tra i monti proteggere la testa (e i capelli, of course) dai raggi solari e dal vento è buona norma da non disattendere. Costume da bagno : sia che si abbia un laghetto a disposizione o una piscina nell’albergo, almeno un costume da bagno non va mai lasciato a casa, a rischio di mangiarsi i gomiti una volta arrivati.

: sia che si abbia un laghetto a disposizione o una piscina nell’albergo, almeno un costume da bagno non va mai lasciato a casa, a rischio di mangiarsi i gomiti una volta arrivati. Zaino : indispensabile per portare con sé una borraccia con l’acqua, i viveri per un pranzo al sacco, la protezione solare, un capo più pesante e una giacca impermeabile.

: indispensabile per portare con sé una borraccia con l’acqua, i viveri per un pranzo al sacco, la protezione solare, un capo più pesante e una giacca impermeabile. Golf di lana: come sanno bene i frequentatori assidui della montagna, ad alta quota le temperature possono bruscamente calare. Meglio allora non farsi trovare impreparati.