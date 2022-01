Quando un anno finisce è tempo di bilanci si sa e chi più chi meno, tutti tiriamo le somme di ciò che è stato e cosa desideriamo accada nei 365 giorni che stanno per arrivare. Anche Lodovica Comello ne ha fatto uno per la fine del 2021.

L’attrice, conduttrice e cantante è diventata mamma di Teo nel marzo del 2020, ed è sposata da 5 anni con il produttore Tomas Goldschmid. Durante la gravidanza, e anche dopo, ha testimoniato la sua dolce attesa nel podcast/vodcast ironico L’Asciugona, dove ha parlato a cuore aperto del suo rapporto con la maternità e l’allattamento.

Le donne che si sono riconosciute nei suoi racconti sono state tantissime e da quelle parole è anche nato un libro. Un bilancio, quindi, quello di Lodovica Comello che dovrebbe essere di segno positivo, ma lei come sempre resta ironica e con i piedi per terra su Instagram posta una serie di scatti che ritraggono molti dei momenti clou del suo ultimo anno:

“Il 2021 della Comello: tra isolamento, il mio libro in uscita, primi viaggi, momenti di famiglia, famiglia e amicizie ritrovate dopo la pandemia e il lavoro che amo. Bilancio: non male, ma possiamo fare di meglio”.

La didascalia è scherzosa ma la neo scrittrice punta ad avere un 2022 migliore, come tutti d’altronde, e alla fine aggiunge anche una battuta sul Covid, il virus che ormai sta sconvolgendo le vite di tutti a livello planetario. In un secondo post, poi, pubblica una foto insieme al marito e al figlio dove invece il suo augurio vira più sul personale:

“Il 2022 sarà il nostro secondo anno insieme! Questa formazione da tre che tanto amiamo, ancora la dobbiamo bene capire. Il mio augurio per voi due, cari amori miei, è di continuare ad esplorare questo spazio condiviso con amore, curiosità e rispetto. Ma in fondo è il mio augurio per tutti quanti. Felice 2022!”.