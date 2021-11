I riflettori de Le Iene erano tutti per lei, Lodovica Comello, che ha debuttato nella veste di conduttrice nella puntata del 23 novembre 2021. In questa edizione del programma satirico e d’inchiesta di Italia 1 la serata del martedì è stata sempre al femminile e sul palco si sono date il cambio molte donne, da Elodie a Elisabetta Canalis, passando per Madame, Elena Santarelli e Paola Egonu.

Lodovica Comello ha aperto la puntata indossando come da tradizione dello show il classico completo nero con giacca e pantaloni, e già così era meravigliosa. Durante la seconda parte della serata ha cambiato completamente look e si è presentata di fronte alle telecamere elegantissima con una mise total black, dettagli sbrilluccicanti a parte.

L’attrice ha puntato su un minidress tempestato di glitter della linea Philosophy di Lorenzo Serafini: gonna corta e aderente, maniche lunghe, spalline imbottite a punta e un profondo scollo a V, il tutto perfetto per la sua fisicità. Per completare il look ha indossato un paio di collant velati e dei sandali con il tacco a spillo ricoperti di cristalli silver della maison italiana Pollini.

Sul palcoscenico de Le Iene Lodovica ha scelto di raccontare come è cambiata la sua vita nel 2020, anno in cui è diventata mamma di Teo, il figlio nato dall’amore con il compagno Tomas Goldschmidt. Come tutte le mamme sanno, la vita viene completamente stravolta e la conduttrice ha deciso di dedicare proprio a questo cambiamento, ai suoi stati d’animo e alla sua esperienza il monologo che ormai è diventato un must della puntata del martedì del programma. Prima di lei abbiamo ascoltato le parole toccanti delle colleghe che l’hanno preceduta.