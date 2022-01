Il look scintillante di Paola Di Benedetto per la sua festa di compleanno

La carriera di Paola Di Benedetto è in costante ascesa, e in molti la considerano tra gli astri nascenti della televisione italiana. Affermatasi grazie alla sua carriera da modella prima, e ad alcuni reality poi, la giovane showgirl si sta facendo largo nel mondo dello spettacolo. E nel frattempo ha conquistato anche Instagram, dove conta ben 1,7 milioni di follower, che sono letteralmente impazziti per l’abito che ha indossato in occasione del suo 27esimo compleanno.

Un tubino viola, aderente e molto corto, con le spalline sottili. Ma ciò che più ha conquistato i fan è la sua luce: il vestito che Di Benedetto ha scelto per la sua festa, infatti, era interamente ricoperto di paillettes dalla fantasia geometrica, e ha fatto risplendere il volto di Paola e ha illuminato l’intera serata. Per festeggiare i suoi 27 anni, infatti, la showgirl ha organizzato una cena chic ed elegante, a pochi passi dal Duomo di Milano, circondata dai suoi amici più cari.

Raffinato ed elegante anche il beauty look scelto dalla ex gieffina, perfettamente abbinato all’abito e ai colori che ha scelto per la festa: un trucco occhi delicato, con un ombretto sui toni del rosa e del viola, presente ma per nulla marcato, enfatizzato dal mascara nero. Per le labbra, invece, un rossetto nude dal finish lucido, mentre la base, molto naturale, ha il suo focus sulle guance, con un bellissimo tocco di blush rosato.

Sono stati il viola e il rosa, infatti, il filo conduttore dell’intera serata: dal look della festeggiata ai colori della tavola, dalle decorazioni alla torta. Una torta da favola, a forma di 27, decorata con rose e altri fiori freschi. Insomma, una festa degna di una principessa, a cui erano presenti alcune amiche storiche, come Giulia Salemi, che ha documentato il tutto su Instagram. Vicine, anche se lontane, anche altre grandi amiche di Paola Di Benedetto: come Aurora Ramazzotti che, nonostante si trovasse alle Maldive in vacanza, non le ha fatto mancare il suo affetto, dedicandole una serie di foto sui social.