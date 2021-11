Oltre ad essere una presentatrice talentuosa, Aurora Ramazzotti sta diventando una vera e propria influencer: con i suoi look sempre impeccabili e la gioia e l’entusiasmo che trasmette tramite i social ha ormai conquistato più di due milioni di follower. Tra un outfit sportivo e un vestito casual, in occasione di un evento di beneficienza Aurora ha sfoggiato un abito lungo da gran sera firmato Stella McCartney che ha lasciato tutti senza fiato.

Un vestito nero, elegantissimo, fatto di drappeggi e texture diverse. Si tratta infatti dell’abito Emmeline, della collezione autunno inverno 2021 del brand inglese, in viscosa ecosostenibile con meravigliosi inserti in maglia. A rendere ancora più dinamico il tutto il dettaglio del monospalla e dello scollo a V. Aurora ha scelto indossare l’abito senza impreziosirlo con alcun gioiello: niente collane, bracciali, anelli o orecchini importanti, ma soltanto il vestito in tutto il suo splendore.

Il look è poi completato da uno smalto scuro e una messa in piega mossa e semplice, con i capelli sciolti. Con questo outfit la presentatrice ha preso parte ad un gala di beneficienza organizzato da The Children for Peace, insieme all’amica e collega Paola Di Benedetto, nuovo volto di Hot Factor (il programma in cui raccoglie le opinioni a caldo dei giudici alle fine di ogni puntata di X Factor). Un look complementare per le due amiche, total black e total white: Paola indossa infatti un completo bianco composto da pantaloni morbidi e giacca doppiopetto oversize. Sono entrambe elegantissime, come si vede dal selfie allo specchio che Aurora ha postato sulla sua pagina Instagram. Se avete in programma una serata elegante, eco da chi prendere spunto per un look perfetto.