Il Natale si avvicina sempre di più, ma voi rivendicate il vostro diritto a rifuggire pailettes, maglioni con renne e Babbo Natale o altri accessori luminosi e natalizi? Ebbene, la soluzione esiste e si chiama jeans a gamba dritta, possibilmente con la vita alta. E un esempio perfetto ce lo regala Aurora Ramazzotti, che su Instagram ha condiviso un post allegro (e pieno di spunti per un look adatto anche alle feste).

Vi raccomandiamo... Il cappotto doppiopetto di Bianca Balti è il coat dress ideale per Natale

La giovane conduttrice, che ha da poco festeggiato i suoi 25 anni con un mega party a Milano, si è mostrata ai suoi follower in una serie di scatti che la immortalano durante uno shooting fotografico. “Qualche giorno fa sul set di un bellissimo progetto che vi svelerò presto. Cosa saràààà??”, ha scritto a corredo del post.

Nella foto Aurora Ramazzotti indossa dei jeans blu a gamba dritta davvero perfetti. Sono caratterizzati da una vita alta, sono aderenti e abbracciano la gamba fino alla caviglia. Il blu chiaro del jeans lo rende perfetto per qualsiasi abbinamento, esaltando anche la silhouette della conduttrice. Nel caso in cui voleste impreziosire quest’outfit con un tocco casual ma chic potreste fare proprio come Aurora, abbinando ai pantaloni di cotone un top cropped rosa salmone a maniche lunghe.

Le scarpe poi, sono il punto forte di questo outfit: delle meravigliose décolletées verdi che contrastano sia con il colore dei jeans che con quello del top, rendendo il look davvero speciale. Il tocco in più? Il make-up leggero nelle tonalità del bronzo che esalta i lineamenti delicati di Aurora. Uno stile da cui trarre ispirazione senza dubbio.

Questo tipo di jeans, del resto, si adatta facilmente a tutte le combinazioni: ci si possono abbinare delle scarpe più sportive, come stivaletti alla caviglia o al ginocchio, ma anche le décolletées vanno benissimo, come ci ha mostrato Aurora. Sono perfetti con un top, ma anche con un maglioncino o una giacca. Insomma, sono molto versatili e gli abbinamenti possibili, soprattutto per le feste, sono tantissimi.