Mannequin Skin, come avere una pelle da manichino, il trend 2024

In un mondo in cui la bellezza assume forme sempre più mutevoli e sorprendenti, c’è un nuovo trend per l’autunno/inverno 2024 che sta facendo parlare di sé: la ricerca della perfezione incarnata dalla pelle da manichino. Questo nuovo standard di bellezza, ispirato al mondo della moda e delle passerelle internazionali, sta conquistando sempre più spazio nei cuori e nelle menti degli amanti del beauty di tutto il mondo.

Dalla passerella di Harris Reed durante le sfilate di Londra, allo spettacolo autunno/inverno 2024 di Richard Quinn, il concetto di “pelle da manichino vittoriano” ha catturato l’attenzione di esperti del settore e appassionati di bellezza. A delineare questa tendenza è Terry Barber, direttore creativo globale di MAC, che ha orchestrato il look impeccabile delle modelle. Anche la make-up artist Pat Mcgrath ha stupito tutti con il trucco ideato e realizzato sulle modelle di Maison Margiela durante le sfilate couture SS24. Un look di porcellana ancor più surreale, ispirato proprio alle bambole e finito sulla bocca di tutti.

Che cos’è la mannequin Skin

Cos’è esattamente la mannequin skin? Si tratta di una pelle dall’aspetto perfetto, luminosa ma non eccessivamente brillante, simile a quella di un manichino ma senza perdere la sua naturale luminosità. Per ottenere questo effetto, Barber ha utilizzato una combinazione di prodotti MAC, tra cui la Mineralize Skinfinish Powder in Lightscapade, applicata con maestria per illuminare il viso in modo sottile ma efficace. La base impeccabile è stata poi abbinata a labbra dalle forme rigide e definite, richiamando lo stile iconico degli anni ’80.

Ma non è solo il trucco a fare la differenza: anche l’hairstyling ha un ruolo fondamentale nel completare il look da manichino. Sam McKnight, celebre parrucchiere, ha riportato in auge gli up-dos scolpiti degli anni ’80, creando acconciature laccate e precise che conferiscono un’eleganza senza tempo alle modelle di Richard Quinn. Utilizzando tecniche di styling sofisticate e prodotti di alta qualità, McKnight ha plasmato i capelli delle modelle in acconciature elaborate e impeccabili, rimarcando l’aura di perfezione che caratterizza questo trend.

La Mannequin Skin dalle passerelle alla vita di tutti i giorni

Quindi, come possiamo adottare questa tendenza nella nostra routine quotidiana?

Innanzitutto, è importante prestare attenzione alla preparazione della pelle durante la skincare quotidiana, utilizzando prodotti illuminanti e leggeri che conferiscano un aspetto radioso ma naturale.

Per il trucco, puntate su una base leggera ma uniforme, senza imperfezioni e che brilli di luce propria (proprio come quella delle bambole), abbinata a labbra definite e occhi delicatamente accentuati.

Per quanto riguarda l'hairstyling, potete sperimentare con acconciature classiche e sofisticate, optando per uno stile laccato e ordinato che richiami l'eleganza e il rigore degli anni passati.

La pelle da manichino è sicuramente il trend beauty del 2024 che sta conquistando il mondo della moda e della bellezza con il suo fascino senza tempo e la sua ricerca costante della perfezione. Sia che si tratti di sfoggiare un look sofisticato sulle passerelle o di aggiungere un tocco di eleganza alla nostra routine quotidiana, questo trend ci invita ad abbracciare la bellezza sotto una nuova luce, celebrando l’arte del trucco e dell’hairstyling con creatività e stile.