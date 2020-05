Naso adunco: come truccarsi ispirandosi alle star

Se avete un naso adunco o aquilino, non disperate davanti allo specchio, perché grazie al make-up correttivo e al contouring è possibile armonizzare tutti i lineamenti del volto: ecco come truccarsi ispirandosi alle star!

Le dive con il naso pronunciato non sono moltissime. Tutte quelle che si contano, però, hanno, anche grazie al loro profilo importante, una forte personalità e un aspetto riconoscibile a renderle uniche.

Da Barbra Streisand a Lady Gaga, da Anjelica Huston a Meryl Streep, da Uma Thurman a Sarah Jessica Parker, gli esempi parlano da soli. Donne che non hanno voluto cedere alla chirurgia estetica per modificare il proprio viso e, anzi, hanno puntato sulle differenze per spiccare tra le altre.

Del resto, se oggi un naso piccolo e delicato è considerato più femminile e attraente, in passato il “naso romano” nelle donne era simbolo di determinazione e forza e ritenuto seducente. Basta pensare a Cleopatra, ritenuta tra le donne più potenti e affascinanti della storia. Con il suo naso importante ha fatto perdere la testa a Giulio Cesare, tanto da far affermare Blaise Pascal che: “se il naso di Cleopatra fosse stato più corto, tutta la faccia della terra sarebbe cambiata”.

Insomma, grazie al trucco è possibile trasformare un naso importante in un punto di forza, non facendolo sparire, ma armonizzandolo con i lineamenti e minimizzando i difetti.

Come truccarsi con il naso adunco

I passaggi per truccare un naso aquilino sono semplici e puntano a ingrandire gli occhi, a evidenziare e a sottrarre attenzione dal naso e dall’eventuale “gobbetta” con un gioco di luci e di ombre. Il bronze o la terra del contouring, infatti, mascherano la zona che si vuole nascondere, mentre l’illuminante “accende i riflettori”.