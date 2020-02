Illuminante viso: i migliori

Prodotto beauty indispensabile per un incarnato a tutto glow, l’illuminante viso rende ancor più radiosa e luminosa – la pelle del viso.

È un must del make-up se si vuole realizzare un contouring corretto, perché serve a evidenziare alcune zone del viso, rendendole in qualche caso più prominenti. Ecco i best of della redazione.

Illuminante viso Neo Nude A-highlight

Illuminante viso dalla texture liquida, in pochi tocchi il volto si accende di una luminosità delicata e naturale. Disponibile in due tonalità ideali per ogni tipo di incarnato. Semplice da applicare per un make-up irresistibile e naturale.

Caratteristiche: La formula a base d’acqua si fonde all’istante con la pelle

Prezzo consigliato: 37 euro Acquista ora

Éclat du Désert di Chanel

Polvere illuminante in edizione limitata che svela riflessi iridati sulla trama di un beige rosato satinato universale. Ideale come tocco finale per dare ancora più luminosità al viso.

Caratteristiche: la superficie liscia e arrotondata riproduce una duna in rilievo

Prezzo consigliato: 55 euro Acquista ora

Diorskin Nude Luminizer

La gamma di colore esclusiva e i pigmenti madreperlati ravvivano l’incarnato e donano al viso una luminosità rosata. Il viso appare strutturato e l’incarnato radioso. La formula, caratterizzata da un’elevata concentrazione di pigmenti madreperlati, dona al viso brillantezza per una pelle ancora più bella.

Caratteristiche: polvere contraddistinta da un originale design compattato

Prezzo consigliato: 46 euro Acquista ora

Tinted Glow Booster di Nars

Un nuovo booster illuminante, in edizione limitata, che dona all’incarnato un’allure naturale e glow prolungando la tenuta del make-up fino a 16 ore. Leggero e modulabile può essere applicato prima del fondotinta o come illuminante per esaltare i punti chiave del viso. Disponibile in quattro tonalità.

Caratteristiche: l’esclusivo complesso Hydrlowlow Complex di Jojoba dona alla pelle una sensazione di idratazione immediata

Prezzo consigliato: 38 euro Acquista ora

Illuminante viso Diamond Light Highlighter Too Faced

Illuminante arricchito con autentica polvere di diamante e perle riflettenti per un effetto arcobaleno inedito. Mescolare le tonalità rosa, azzurre e dorate per creare un illuminante personalizzato. Ispirato alla lavorazione dei diamanti.

Caratteristiche: ogni illuminante è realizzato a mano per garantire l’unicità di ogni prodotto

Prezzo consigliato: 41 euro Acquista ora