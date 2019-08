Palette contouring, le migliori marche

Le palette contouring sono un buon compromesso se si vuole ottenere con un solo prodotto un contouring perfetto, quella tecnica di make-up che permette di definire i lineamenti del viso e di renderli più armoniosi. Non solo, aiuta ad assottigliare naso e mento e ad alzare gli zigomi, grazie alla tecnica del chiaro-scuro che modifica la percezione dei lineamenti.

Il colore illuminante, che diffonde la luce creando rilievi e volumi, serve ad accentuare e ad alzare l’arcata sopracciliare, evidenziare gli zigomi, volumizzare le labbra. La tonalità neutra assorbe la luce generando rientranze ed infossamenti e serve a correggere o ridimensionare sporgenze antiestetiche quali doppio mento, guance troppo rotonde, palpebre sporgenti, mascella quadrata.

Tutto con un prodotto soltanto? Ecco le 7 marche migliori che propongono le palette contouring da comprare.

1. Guerlain Terracotta Contour & Glow

Contour, bronzer, blush e highlighter in un unico prodotto che in un batter d’occhio permette di definire i contorni del viso e valorizzare l’incarnato. Le polveri racchiudono un connubio di pigmenti che sublimano l’incarnato in base all’intensità desiderata, assicurando un finish naturale.

Contiene: quattro tonalità universali, una poudre mat per contouring che scolpisce delicatamente il volto, una poudre illuminante per un colorito più caldo e un effetto bonne mine, un blush rosato, sublimato dai toni dell’oro, per guance rosee e un highlighter per un tocco di luce.

Prezzo consigliato: 59,90 euro

Qui per acquistare

2. Benefit Cheekleaders Pink Squad

Palette adatta a tutti gli incarnati, contiene tutto il necessario per dare un tocco di colore e glow alle tue guance.

Contiene: cinque polveri. La terra abbronzante Hoola, i blush GALifornia, Dallas e Dandelion e l’illuminante shimmer rose-gold per donare al viso un aspetto fresco e radioso.

Prezzo consigliato: 65 euro

Qui per acquistare

3. Nars Contour Blush

Coprenza modulabile e delicata. Delicato effetto soft focus. Consigliato per chi desidera evitare un make-up perlato o eccessivamente luminoso. Leggera polvere vellutata.

Contiene: due tonalità. La tonalità più scura aumenta la definizione delle zone d’ombra.

Prezzo consigliato: 40 euro

Qui per acquistare

4. Kat von D Shade + Light Contour Palette

Le polveri vellutate dalla texture ultra fine si associano facilmente per un’intensità modulabile. Le tonalità scure servono a creare un’ombra naturale sulle zone del viso da definire, poi, con le tonalità chiare, accentuare le zone del viso che si desidera mettere in risalto.

Contiene: 6 tonalità mat che catturano le luci e le ombre, neutre, calde e fredde, per tutte le carnagioni

Prezzo consigliato: 50 euro

Qui per acquistare

5. Chanel Palette Essentielle

Palette colorito 3-in-1: corregge, illumina e dona un colorito fresco e luminoso. Una palette per il colorito dal design ispirato allo spirito della collezione di gioielleria “Coco Crush”.

Contiene: un fard, un correttore e un illuminante, per un risultato make up fresco e luminoso per tutto il giorno.

Prezzo consigliato: 60 euro

6. Too Faced Cocoa Contour Palette

La formula opaca contiene i Cocoa Complex con effetti benefici sulla pelle ed è facilissima da usare, creando un contouring tenue e naturale.

Contiene: 3 tonalità per il contouring e 3 tonalità di luce opache morbide per tutte le tonalità della pelle.

Prezzo consigliato: 46 euro

Qui per acquistare

7. Dior Backstage Contour Palette

Texture ricche di pigmenti e modulabili che consentono di intensificare colori apparentemente neutri fino a ottenere il risultato desiderato. È formulata in modo da offrire la massima tenuta e un effetto seconda pelle. Le texture ultra-fini si fondono sulla pelle senza lasciare sgradevoli tracce. Possono essere applicati con le dita o con un pennello, singolarmente oppure mischiando i vari colori.

Contiene: due tonalità illuminanti beige e bronzo, con texture ultra-fondenti concentrate in pigmenti per assicurare un risultato scintillante, naturale e impalpabile; due polveri mat ultra-fini dall’effetto modellante, da utilizzare per definire l’ovale del volto senza lasciare segni visibili.

Prezzo consigliato: 47 euro

Qui per acquistare