I segreti della terra viso per un effetto sunkissed naturale

Con l’uso corretto della terra viso si riescono a ottenere una molteplicità di risultati differenti e ad avere un make up adatto a tutte le stagioni dell’anno. Infatti, si riesce a enfatizzare il colorito spento, a donare punti luce all’incarnato o a ricreare l’effetto sunkissed in maniera del tutto naturale.

Il bronzer (o terra abbronzante) può donare splendore alla pelle opaca, mettere in risalto i lineamenti del volto e regalare luminosità ma, per ottenere questi risultati, va steso correttamente sulle zone del viso maggiormente esposte.

Scopriamo la sua funzione e quali sono i prodotti migliori da acquistare online.

Terra viso: qual è la sua funzione?

Si tratta di must have per tutte coloro che desiderano ricreare l’effetto abbronzante sull’incarnato. Si utilizza per il contouring viso perché accentua la tridimensionalità del volto.

Non sia applica mai da sola ma sempre insieme con il blush. Il risultato? Un effetto sunkissed immediato ed estremamente naturale.

Si può usare su tutti i sottotono della pelle e la sua funzione principale è quella di riprodurre un effetto leggermente abbronzato. Ne esistono tantissime sfumature di colore, da quelle iridescenti a quelle completamente matte.

Come applicare la terra sul viso

A differenza della cipria, la terra non richiede necessariamente l’applicazione di un fondotinta minerale come base. Può essere sfumata anche sopra un leggero strato di crema colorata.

Deve, però, essere applicata solo su alcune zone specifiche partendo dal centro del volto e sfumando verso i contorni:

fronte (verso l’attaccatura dei capelli);

(verso l’attaccatura dei capelli); ponte del naso ;

; mento (verso il collo);

(verso il collo); zigomi (dalla curva delle orecchie senza superare la metà dell’occhio);

Per un effetto naturale applicate la terra con un pennello medio-grande dalle setole morbide e lunghe, eseguendo gesti leggeri e circolari. Non utilizzate mai la terra abbronzante su tutto il viso poiché otterreste un effetto piatto e privo di volume.

Tipologie di terra viso

Sul mercato esistono diverse varianti della terra viso. In modo particolare:

terra matte: è ideale per realizzare il contouring perché definisce le zone d’ombra del viso; terra luminosa: è, perfetta per esaltare il colorito della pelle perché contiene microparticelle dorate; terra liquida o in crema: a differenza di quella classica in polvere va applicata con le mani facendo attenzione alla quantità di prodotto da utilizzare.

Terra viso: 6 consigli

Quando si sceglie la terra viso va sempre presa in considerazione la tipologia e il colore della carnagione. Inoltre, per un make-up più duraturo e una pelle sana è consigliato preparare l’epidermide a ricevere i prodotti cosmetici effettuando uno scrub una volta ogni due settimane. Ecco i consigli da seguire prima di procedere alla scelta del prodotto:

in caso di carnagione chiara scegliete un prodotto che abbia al suo interno un tocco di colore rosa , ideale per enfatizzare in modo naturale l’effetto pelle abbronzata;

scegliete un prodotto che abbia al suo interno un tocco di , ideale per enfatizzare in modo naturale l’effetto pelle abbronzata; in caso di carnagione medio-scura puntate alla scelta di un prodotto che abbia al suo interno i toni del rosso o del color oro , a seconda del sottotono della pelle;

puntate alla scelta di un prodotto che abbia al suo interno i toni del o del color , a seconda del sottotono della pelle; per realizzare un contouring viso perfetto preferite colori leggermente più freddi e poco più scuri rispetto all’incarnato. Sempre per lo stesso motivo evitate sempre i colori troppo aranciati o rosati;

preferite colori leggermente e poco più scuri rispetto all’incarnato. Sempre per lo stesso motivo evitate sempre i colori troppo aranciati o rosati; in caso di pelle tendenzialmente grassa preferite prodotti in polvere e utilizzate la cipria che andrà ad assorbire l’eccesso di sebo senza lasciare tracce evidenti sul viso;

preferite e che andrà ad assorbire l’eccesso di sebo senza lasciare tracce evidenti sul viso; in caso di pelle secca , invece, è raccomandato l’uso di una terra in crema o in gel che non evidenzia le zone del viso particolarmente aride e screpolate;

, invece, è raccomandato l’uso di una che non evidenzia le zone del viso particolarmente aride e screpolate; utilizzate uno struccante bifasico per una detersione profonda del viso in grado che sia davvero i grado di eliminare delicatamente ogni traccia di prodotto.

Terra viso: i migliori 5 prodotti

Un make-up assolutamente perfetto richiede prodotti di altamente performanti. Di seguito, abbiamo selezionato le terre viso che sono davvero in grado di rendere il trucco naturale e donare alla pelle l’effetto sunkissed.

1. Terracotta Light di Guerlain

La terra che illumina l’incarnato in tre secondi. È un concentrato unico di nuance luminose addolcite da colori vitaminici che mettono in risalto la radiosità e lo splendore di qualsiasi tipo di pelle. Prezzo consigliato: 47,00 euro Acquista ora

2. Hoola di Benefit Cosmetics- Terra abbronzante

Totalmente opaca, ideale anche per un leggero contouring viso. Per un colorito abbronzato e naturale, Hoola Benefit si applica su mento, guance e fronte. La confezione include un comodo pennello in setole naturali. Prezzo consigliato: 38,90 Acquista ora

3. Terra balsamo -Les Sahariennes Bronzing Stones – Yves Saint Laurent

Una terra viso cremosa e liscia come il marmo che crea l’illusione: effetto sunkissed. La formulazione in crema e la texture leggera reintegra la barriera idratante della pelle per attenuare l’aspetto delle linee sottili. Prezzo consigliato: 56,50 euro Acquista ora

4. Sweetie Pie Bronzer – Too Faced – Cipria Abbronzante

La terra-cipria abbronzante presenta due tonalità sfumabili che si mixano alla perfezione per definire, illuminare ed esaltare i tratti del viso conferendo alla pelle un aspetto radioso per un look delicato e naturale. Prezzo consigliato: 30,50 euro Acquista ora

5. Diorskin Mineral Nude Bronze – Christian Dior

Dalla texture impalpabile e vellutata, la terra firmata Dior ravviva la naturale luminosità dell’incarnato per un effetto bonne mine incredibilmente naturale. Formulato con minerali e pigmenti rosati e dorati, questa polvere abbronzante dona al viso una coprenza modulabile e a lunga tenuta. Prezzo consigliato: 40,50 euro Acquista ora