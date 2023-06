"Non asciugare i capelli fa male?": ecco le cose da sapere

Che la vita di molte donne sia spesso regolata da quando lavare i capelli non stupirà nessuno. Infatti non è un’impresa da poco ritagliare il giusto tempo e attenzione per prendersi cura dei capelli nel modo corretto, asciugatura compresa, che spesso, soprattutto nella bella stagione, viene trascurata, lasciando i capelli umidi nella migliore delle ipotesi, se non addirittura bagnati nella peggiore.

Non asciugare i capelli però non è salutare per la nostra chioma. Se infatti l’eccessivo calore o un flusso d’aria troppo forte possono causare danni ai capelli, allo stesso modo anche lasciarli non del tutto asciutti comporta dei rischi per la salute.

Effetti negativi di non asciugare i capelli

Quando si salta il ​​corretto processo di asciugatura, c’è il rischio di causare vari problemi. L’umidità intrappolata nei capelli per un periodo prolungato può portare infatti alla crescita di batteri e funghi, causando odori sgradevoli e potenziali infezioni.

Se inoltre si ha l’abitudine di andare a dormire con i capelli bagnati, ci sarà il rischio di trasferire questi batteri sul cuscino e lenzuola, dove è più facile sopravvivano. Tra le infezioni più frequenti possono esserci

l’ aspergillosi : è causata da un fungo ed è un’infezione che può comportare gravi disturbi respiratori in alcune persone;

: è causata da un fungo ed è un’infezione che può comportare gravi disturbi respiratori in alcune persone; la follicolite da malassezia : è un lievito che si accumula attorno ai follicoli piliferi e che può portare alla dermatite seborroica con annessa desquamazione (scambiata spesso per forfora);

: è un lievito che si accumula attorno ai follicoli piliferi e che può portare alla dermatite seborroica con annessa desquamazione (scambiata spesso per forfora); la tigna del cuoio capelluto: è un fungo che prolifera grazie all’umidità e può causare una malattia chiamata tinea capitis, che porta a prurito e rottura dei capelli.

Inoltre, i capelli bagnati sono più fragili e soggetti a rotture, poiché l’acqua, gonfiando il fusto del capello, lo rende più debole. Le cuticole (lo strato più esterno del capello) si aprono a contatto con l’acqua, il che rende i capelli soggetti alle doppie punte e ai grovigli. Ciò può portare ad avere capelli crespi e opachi, che mancano di lucentezza e vivacità.

Lasciare i capelli bagnati per un lungo periodo può anche rovinare l’equilibrio del pH del cuoio capelluto, causando problemi come forfora o prurito.

Non asciugare i capelli, quindi, non è una buona idea ed è meglio ritagliarsi il giusto tempo per farlo nel modo corretto, anche quando si ha fretta.

Vantaggi dell’asciugatura dei capelli

Se è vero che il calore eccessivo di un phon può danneggiare i capelli, se usati in modo corretto (e se scelti di buona qualità) gli asciugacapelli offrono diversi vantaggi.

L’asciugatura può infatti aiutare ad aggiungere volume e forma alla capigliatura ed è utile anche nella distribuzione degli oli naturali in tutti i capelli, regalandoci un aspetto più sano. Inoltre, togliendo umidità, le cuticole potranno chiudersi, evitando così l’effetto crespo e dando lucentezza alla chioma.

I capelli sani e curati, infatti, riescono a riflettere la luce quando il fusto presenta le cuticole compatte e chiuse. Per ottenere questo effetto si può utilizzare il getto d’aria fredda a fine asciugatura.

Suggerimenti per asciugare correttamente i capelli

Se quindi asciugare i capelli è sempre un’ottima idea, l’asciugatura è comunque un’operazione che comporta alcuni rischi, che si possono però facilmente evitare con alcune accortezze:

Iniziare con l’ asciugamano : la prima cosa da fare sarebbe tamponare con delicatezza i capelli con un asciugamano per rimuovere l’umidità in eccesso prima di usare l’asciugacapelli. Ciò ridurrà il tempo di asciugatura complessivo e anche l’esposizione al calore.

: la prima cosa da fare sarebbe tamponare con delicatezza i capelli con un asciugamano per rimuovere l’umidità in eccesso prima di usare l’asciugacapelli. Ciò ridurrà il tempo di asciugatura complessivo e anche l’esposizione al calore. Utilizzare un termoprotettore : applicare uno spray o un siero termoprotettivo sui capelli prima dell’asciugatura è sempre un’ottima abitudine, in quanto aiuta a creare una barriera tra i capelli e il calore, riducendo il rischio di danni.

: applicare uno spray o un siero termoprotettivo sui capelli prima dell’asciugatura è sempre un’ottima abitudine, in quanto aiuta a creare una barriera tra i capelli e il calore, riducendo il rischio di danni. Usare gli accessori giusti : la maggior parte degli asciugacapelli è dotata di diversi accessori come i beccucci concentratori per un flusso d’aria più mirato o un attacco diffusore per un’asciugatura delicata, ideale per dei ricci naturali. Non abbiate timore a utilizzarli.

: la maggior parte degli asciugacapelli è dotata di diversi accessori come i beccucci concentratori per un flusso d’aria più mirato o un attacco diffusore per un’asciugatura delicata, ideale per dei ricci naturali. Non abbiate timore a utilizzarli. Mantenere una distanza di sicurezza : è fondamentale tenere l’asciugacapelli a una distanza di almeno quindici centimetri dai capelli, per evitare un’eccessiva esposizione al calore. Inoltre, è opportuno evitare di concentrare il flusso d’aria calda direttamente su un punto per un periodo prolungato. Mantenere l’asciugacapelli in continuo movimento aiuta anche a distribuire il calore tra i capelli in modo uniforme.

: è fondamentale tenere l’asciugacapelli a una distanza di almeno quindici centimetri dai capelli, per evitare un’eccessiva esposizione al calore. Inoltre, è opportuno evitare di concentrare il flusso d’aria calda direttamente su un punto per un periodo prolungato. Mantenere l’asciugacapelli in continuo movimento aiuta anche a distribuire il calore tra i capelli in modo uniforme. Usare la funzione getto d’ aria fresca : terminare l’asciugatura con un getto d’aria fresca aiuta a sigillare le cuticole dei capelli e a migliorare la lucentezza della chioma.

: terminare l’asciugatura con un getto d’aria fresca aiuta a sigillare le cuticole dei capelli e a migliorare la lucentezza della chioma. Scegliere asciugacapelli di qualità: optare per un asciugacapelli di alta qualità può fare una differenza significativa nella salute e nell’aspetto dei capelli. I phon Dyson, come Dyson Supersonic, sono degli ottimi esempi in tal senso.

Scegliere l’asciugacapelli giusto per i tuoi capelli

Essendo l’asciugatura dei capelli una fase molto delicata, ma anche molto importante, decidere di optare per asciugacapelli di qualità è una scelta che ripaga sempre. Se infatti c’è chi si chiede se sia meglio asciugare i capelli con il phon o senza, è perché ha avuto a che fare con asciugacapelli di scarsa qualità o perché non ha usato le accortezze di cui abbiamo scritto.

Il dubbio quindi non è se usare il phon o meno, ma che tipo di phon scegliere e il meglio che si possa trovare attualmente sono, senza dubbio, i prodotti di Dyson.

Al di là del loro fascino estetico, la vera forza di un phon come Dyson Supersonic risiede nella sua tecnologia innovativa e nelle sue prestazioni. Il cuore di questo asciugacapelli è un motore digitale che gira all’incredibile velocità di 110.000 giri al minuto.

Questa eccezionale velocità genera un getto di aria controllata che asciuga i capelli in modo rapido ed efficiente, senza causare danni da calore eccessivo, infatti il sistema di controllo del calore misura la temperatura dell’aria 40 volte al secondo, garantendo un flusso d’aria costante e delicato, senza il timore di bruciare i capelli.

L’avanzata tecnologia Dyson, consente anche un ridotto rumore, per il bene delle nostre orecchie, e il fatto che il motore sia inserito nel manico bilancia il peso in modo intelligente e rende il phon molto maneggevole.

Dyson Supersonic è inoltre dotato di una gamma di accessori che ne migliorano ulteriormente la versatilità, tra cui un beccuccio lisciante, un concentratore, un diffusore per i ricci, un pettine districante e un accessorio per un finish morbido che sfrutta l’effetto Coanda per attirare i capelli più lunghi nascondendo i baby hair.

Se quindi asciugare i capelli è fondamentale per il benessere delle nostre chiome, altrettanto importante è farlo nel modo corretto, con i giusti strumenti.

Articolo con contenuti promozionali