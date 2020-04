Cura dei capelli: i migliori rimedi naturali

Prendersi cura dei capelli con rimedi naturali? Conoscendo ingredienti e principi attivi è possibile sfoggiare una chioma forte e luminosa a prova di caduta, che non teme né phon né stress, da sempre grandi nemici della bellezza dei capelli.

Che siano grassi o crespi, fragili o disidratati, ma si debba anche combattere la forfora o la caduta dei capelli, la natura è generosa in fatto di rimedi naturali capaci di venire in aiuto: molti problemi dei capelli, infatti, si possono affrontare e risolvere evitando i prodotti di supermercati, profumerie e farmacie e affidandosi a prodotti naturali.

Gli oli essenziali sono potenti alleati per semplici impacchi nutrienti, ma esistono anche estratti e foglie, da reperire in erboristeria, con cui creare maschere per i capelli a base di ingredienti naturali che rinforzano la chioma e rendono i capelli forti e lucenti.

Ecco la top five stilata dalla redazione di DireDonna dei 5 rimedi naturali per la cura dei capelli: a cosa servono, quali sono i benefici e come si utilizzano.