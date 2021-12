Trucco semplice ma allo stesso tempo intenso, Alessandra Amoroso è apparsa su Instagram in ottima forma. In un selfie pubblicato sul suo profilo social, la cantante ha sfoggiato un make-up davvero perfetto per chi ha gli occhi verdi come i suoi. Un trucco impeccabile, adatto sia di giorno che di sera, che lei utilizza spesso.

Nella foto, Alessandra mostra un sorriso luminoso e a corredo scrive: “… e dentro il sole…! #tuttoaccade“, citando il titolo del suo settimo album in studio, rilasciato il 22 ottobre 2021. E tra i singoli estratti dal suo nuovo disco Canzone inutile sta avendo davvero un grandissimo successo.

Come mostra lo scatto, la cantante ha puntato tutto sull’ombretto rosa e una buona dose di mascara sulle ciglia, applicando sulle palpebre una nuance chiarissima, quasi impalpabile. Se anche voi avete gli occhi verdi, questo make up fa proprio al caso vostro. Vediamo quali sono i colori su cui puntare di più per chi ha l’iride di questa tonalità.

Prima di parlare di colori è bene premettere che, quando si tratta di trucco occhi, non ci sono solo gli ombretti in polvere o in crema. Matitoni o eyeliner colorati possono benissimo sostituirsi al classico ombretto donando anche un’intensità diversa al trucco. I colori più adatti a chi ha gli occhi verdi sono senz’altro i marroni con sfumature rossastre come il terracotta oppure il grigio talpa. Sono nuance che si sposano bene anche tra di loro e che si possono accostare per realizzare un perfetto trucco da giorno.

Per la sera invece, – o anche per un appuntamento importante – si può osare con tonalità più accese e audaci, come il rosa, il rosso ed il porpora, ad esempio. Proprio quest’ultimo colore, apre le porte a tonalità simili che mettono particolarmente in risalto gli occhi chiari come lilla, lavanda, melanzana, prugna e viola. Il segreto, per completare il look, è utilizzare un buon mascara per dare più volume alle ciglia.