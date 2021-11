Ombretti shimmer, per un make up occhi luccicante

In questo momento dell’anno ci si prepara alle grandi feste di fine 2021 e i più grandi brand della cosmetica hanno ideato intere collezioni make up per il Natale: tra i prodotti più ricercati per ci sono gli ombretti shimmer perché, grazie alle loro caratteristiche precise e ricercate nella formulazione degli ingredienti, garantiscono un risultato finale scintillante dall’effetto wow!

Shimmer in inglese significa “luccicante” ed è proprio questo che gli ombretti con questo finish fanno: a differenza di quelli mat o glitterati, gli ombretti shimmer contengono una maggiore percentuale di pigmenti perlati. La loro funzione, infatti, è quella di catturare la luce per poi diffonderla attraverso veri e propri bagliori, che valorizzano lo sguardo.

Ombretti shimmer: a cosa servono

E la voglia di scintillare è proprio la richiesta più diffusa nel make up invernale. Tuttavia, gli esperti ritengono gli ombretti shimmer i più difficili da applicare. È tutta una questione di saperli combinare correttamente con gli altri cosmetici, perché per via della loro peculiarità, da soli non sono sufficienti a creare un make up look completo, sono infatti spesso usati in abbinamento ad altri ombretti (magari dal finish opaco) e per creare i punti luce giusti per trucchi adatti a cerimonie, feste e occasioni speciali. Ricapitolando, gli ombretti shimmer:

donano luce grazie ai pigmenti perlati;

grazie ai pigmenti perlati; vengono abbinati ad altri prodotti per creare punti luce e impreziosire lo sguardo.

Come usare gli ombretti shimmer

Abbiamo dunque capito che gli ombretti shimmer siano un valore aggiunto, un prodotto che va ad arricchire il make up del viso e dello sguardo. Ma, quali sono i punti in cui vanno applicati?

Le zone del viso dove gli ombretti shimmer trovano la migliore collocazione sono:

l’arcata sopraccigliare;

l’angolo interno dell’occhio;

al centro della palpebra mobile.

Inoltre, gli ombretti shimmer sono gli ultimi a dover essere applicati, sopra eventualmente ad altri ombretti mat per preservare la loro brillantezza. Alcuni di questi, possono essere applicati anche con un pennellino bagnato per aumentarne la durata e la brillantezza. Infine, i make up artist più esperti usano un velo di cipria in polvere minerale per fissare il make up e renderlo a lunga durata. Il rischio infatti è che l’effetto shimmer si disperda durante le ore, per questo fissarlo adeguatamente è importante tanti quanto l’applicazione.

Dunque per una buona resa non bisogna dimenticare che gli ombretti shimmer:

vanno applicati per ultimi e solo nei punti strategici;

e solo nei punti strategici; possono essere applicati bagnati per aumentare l’effetto brillante.

Ombretti shimmer i più belli per brillare alle feste

Ora che abbiamo scoperto tutti i segreti degli ombretti shimmer, prepariamoci a scegliere quali usare per le feste di fine 2021.

PuroBio – Ombretto Compatto in Cialda Shimmer

Gli ombretti di PuroBio Cosmetics si prestano alla realizzazione di look professionali e sono super pigmentati, venduti separatamente.

Disponibili in varie tonalità su Douglas a 7,90 euro – Acquista ora

Huda Beauty – Haze Obsessions Khaki Palette

La palette di Huda Beauty contiene la perfetta sintonia tra ombretti mat e shimmer da abbinare, per creare infiniti look scintillanti. Le cialde opache servono proprio per creare la base di ombretto, mentre le altre shimmer sono da applicare immediatamente dopo per donare luce e brillantezza.

Disponibile da Sephora a 30,90 euro – Acquista ora

Urban Decay – Stoned Eyeshadow Palette

La palette di ombretti Stoned di Urban Decay riveste le palpebre di luce. Contiene 12 tonalità cangianti, la formula degli ombretti è vegana e ultra cremosa, dalla texture morbidissima. È composta da quattro ombretti mat vellutati dai colori neutri per una base perfetta per tutti i look, e otto ombretti shimmer.

Disponibile su LookFantastic a 52,45 euro – Acquista ora