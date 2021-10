Fan di Alessandra Amoroso siete pronti per l'instore tour di Tutto accade?

Con più di due milioni e mezzo di copie vendute in carriera, Alessandra Amoroso è la cantante di maggior successo tra i talenti usciti dalla scuola di Amici di Maria De Filippi. Il 22 ottobre esce Tutto accade, il suo nono album. A partire dal 14 ottobre è possibile pre-acquistarlo nei centri commerciali (presso il punto vendita MediaWorld), mentre negli store Feltrinelli e Juke Box è disponibile già dall’11 ottobre. Con l’acquisto del disco si ottiene anche il pass per gli eventi instore che la cantante terrà dopo l’uscita dell’album.

Per presentare il suo ultimo lavoro, infatti, Alessandra Amoroso torna finalmente a incontrare i fan in tutta Italia, dopo un anno di stop dovuto alla pandemia. “Il mio desiderio è, oggi come sempre, quello di riuscire a condividere la musica, ancora una volta, nonostante tutto. Il calendario del “Tutto Accade” instore tour è proprio il risultato di questo desiderio: pur nei limiti della situazione che tutti conosciamo, ho comunque cercato di raggiungere più località possibili in modo da riuscire a incontrare tutti coloro che lo vorranno“, ha scritto la cantante salentina sul suo profilo Instagram.

A causa delle restrizioni ancora vigenti, però, sarà possibile partecipare agli eventi esclusivamente con l’acquisto del disco: soltanto così si potrà ricevere il pass necessario per accedere alle date dell’instore tour. Inoltre è necessario, come in tutti gli eventi, presentarsi muniti di Green Pass e mascherina. Nonostante le ovvie limitazioni, però, Alessandra non si ferma e sui social dice ai fan: “Ricordate chi siamo; so che quello che abbiamo condiviso e che ancora condivideremo va oltre le mascherine ed è più forte dei necessari distanziamenti. PROVATE CON ME A PORTARE IN GIRO L’ENTUSIAMO, LA PASSIONE, LA MUSICA! Andiamooooo!“.

Di seguito tutte le date del Tutto accade Instore Tour: