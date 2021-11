L’ultima moda del momento in fatto di make up è congelare la propria beauty blender, la tipica spugnetta a forma di goccia, utilizzata per stendere sul viso fondotinta, illuminante, correttore e ogni altro tipo di trucco in crema. L’idea arriva da un video Tik Tok fatto dall’utente @gwmakeup, che in pochi giorni ha totalizzato oltre 2 milioni di like.

La tecnica della spugnetta congelata è diventata un vero e proprio trend, molto facile da realizzare: basta immergere la beauty blender nell’acqua e lasciarla un’ora in freezer. A quanto pare, questo sistema permette di ottenere un effetto molto più uniforme nel momento in cui si va ad applicare il fondotinta sulla pelle e la trovata è diventata immediatamente virale.

Diverse donne hanno voluto provare questo trucchetto e molte hanno confermato che la spugna ghiacciata garantisce un risultato decisamente più omogeneo sulla pelle, ma non solo. Il makeup sembra durare anche più a lungo e questo permette di risparmiare buona parte del prodotto, dal momento che sono necessari soltanto pochi ritocchi durante la giornata.

Anche diversi dermatologi e make up artist hanno voluto dire la loro a riguardo, più che altro per rassicurare le donne sulla sicurezza di questo metodo. Mona Gohara, dermatologa certificata del Connecticut, ha garantito che congelare le beauty blender è sicuro.

“Io userei sicuramente una beauty blender congelata sotto gli occhi, per aiutare a diminuire il gonfiore mentre mescolo il mio correttore. Gli impacchi freddi restringono i vasi e riducono le borse” , ha affermato sulla rivista Allure.

Ciò che conta, come sottolinea la dottoressa, è cercare di pulirla regolarmente (così come i pennelli), e magari cambiarla ogni tre mesi. Per la trovata del ghiaccio, però, possiamo stare tranquille: non solo è geniale, ma è assolutamente approvata.