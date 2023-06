Perché EM si è rasata il viso in questo video e cos'è il dermaplaning

Eva Mendes, l’attrice di origini cubane vicina ai suoi 50 anni, sembra sfidare con successo il passare del tempo. Oltre ad una vita rilassata e alla sua famiglia, sembra che la sua “eterna giovinezza” possa essere attribuita anche alla sua beauty routine e a un trattamento specifico che ha recentemente condiviso sui social media: il dermaplaning.

Eva Mendes è una fan del dermaplaning

Classe 1974, Eva Mendes è nata a Miami, in Florida. Ha ottenuto la fama grazie al suo talento e alla sua bellezza, diventando una delle attrici più apprezzate di Hollywood. Oltre alla carriera di attrice, ha anche lavorato come modella per importanti marchi di moda.

Ha interpretato ruoli memorabili in film come “Training Day”, “Hitch – Lui sì che capisce le donne” e “The Place Beyond the Pines”. Negli ultimi anni, ha scelto di dedicarsi principalmente alla sua famiglia e alla sua relazione con l’attore Ryan Gosling, con il quale ha due figlie. Nonostante la sua pausa dal cinema, l’attrice rimane molto popolare e continua a essere un’icona di stile e bellezza.

In un video divertente e scherzoso, Eva Mendes mostra il trattamento di bellezza che ha scelto per ravvivare ulteriormente il suo viso. L’ha commentato ironicamente così: “Mi rado la faccia!”. Nella didascalia delle immagini e del video postati su Instagram, ha commentato: “Ho ricevuto molti commenti da donne che si sono rasate il viso per anni… Immagino che ‘dermaplaning’ sia la parola migliore da usare in questo caso… Ma fa lo stesso e io lo adoro!”.

Le immagini postate dall’attrice mostrano un’estetista che passa con molta attenzione una lametta simile a quella di un bisturi sul viso di Eva Mendes, rimuovendo completamente la sottile peluria della pelle e lasciando il volto liscio e levigato. Successivamente, viene applicata una maschera che si adatta perfettamente alla pelle con l’uso di un jade roller, il cosiddetto “rullo di giada”. Il risultato finale è decisamente soddisfacente.

Che cos’è il dermaplaning?

Il dermaplaning è diventato una delle tendenze più popolari negli ultimi anni, ed è un trattamento che le star di Hollywood utilizzano da tempo. Non si tratta semplicemente di una rasatura, ma di un vero e proprio processo di esfoliazione che permette di eliminare cellule morte, peluria e imperfezioni. Il tutto grazie all’uso di una lama sottile e affilata, simile a un bisturi.

È importante sottolineare che lo strumento utilizzato in una comune seduta di dermaplaning è un accessorio professionale e diverso da una lametta normale. A differenza della rasatura tradizionale, il dermaplaning non provoca ricrescita o ispessimento dei peli rimossi. È comunque consigliabile rivolgersi a esperti del settore beauty per effettuare tale trattamento, in quanto potrebbe non essere adatto a persone con pelle particolarmente sensibile o con problemi di acne.

Eva Mendes e il “tabù” della depilazione

Eva Mendes, con il suo video divertente e scherzoso sul dermaplaning, ha contribuito a sfatare uno degli ultimi tabù femminili, ovvero quello della peluria del viso. Il trattamento ha dimostrato di essere efficace nel migliorare l’aspetto della pelle e nel creare una base liscia per l’applicazione di prodotti cosmetici.

Se siete interessati al dermaplaning, è consigliabile consultare esperti del settore beauty, per ottenere informazioni dettagliate sul trattamento e valutare se è adatto alle vostre esigenze. Ricordate sempre di affidarvi a professionisti qualificati e di evitare soluzioni fai-da-te rischiose, che potrebbero compromettere la salute della vostra pelle e causare fastidiose irritazioni.