Ryan Gosling è un cuoco provetto, parola di Eva Mendes!

Oltre ad essere una star di Hollywood ed uno degli uomini più sexy dello showbiz, pare che Ryan Gosling sia anche un cuoco provetto! A rivelarlo è Eva Mendes, compagna dell’attore dal 2011 con cui condivide le due figlie Esmeralda e Amada.

La rivelazione è arrivata su Instagram attraverso un video in cui l’attrice, appena rientrata a casa da una lunga giornata di lavoro, ringrazia un servizio di catering per i suoi cibi deliziosi. Eva ha, così, risposto ad uno dei suoi follower che in un commento ha colto l’occasione per curiosare sulle abilità in cucina della coppia: “Ryan è uno chef e un fornaio straordinario. Davvero. Incredibile. Non scherzo“.

Stando alla dichiarazione della compagna, il divo di La La Land quindi è un ottimo cuoco a differenza sua che invece non ha la passione dei fornelli: “Non sono sicura che quello che faccio sia cucinare. È più un cuocere al vapore le verdure, preparare il riso. Lui cucina davvero. Io sopravvivo“.

Le parole dell’attrice non sono di certo passate inosservate ed hanno scatenato le reazioni entusiaste (ed invidiose) dell’intero popolo femminile sul web. Gosling, ora più che mai, incarna l’ideale dell’uomo perfetto: bravo nel suo lavoro, amorevole con la sua famiglia, innamoratissimo della compagna ed anche cuoco provetto. Cosa si può volere di più dalla vita?