Barbie, con il nuovo trailer ufficiale si entra finalmente a Barbie Land

Dopo il teaser di presentazione in omaggio al capolavoro di Stanley Kubrick, 2001: Odissea nello spazio, l’attesissimo film di Barbie firmato dalla regista e sceneggiatrice candidata agli Oscar®, Greta Gerwig, torna a mostrarsi in un dissacrante secondo trailer in italiano. Poco meno di due minuti che permettono finalmente di addentrarsi tra le dinamiche e i personaggi – a partire da Barbie (Margot Robbie) e Ken (Ryan Gosling) – che popolano una Barbie Land, perfetta solo all’apparenza.

A conferma di ciò, oltre al nuovo trailer, anche la sinossi ufficiale della pellicola, che rivela come nella città delle bambole per antonomasia non sia tutto “rosa”, perché:

Vivere a Barbie Land significa essere perfetti in un luogo perfetto. A meno che tu non stia attraversando una crisi esistenziale. Oppure tu sia un Ken.

Che cosa ci lascia il nuovo trailer di Barbie? Di certo, la data di uscita ufficiale dell’uscita al cinema: il prossimo 20 luglio. Ma anche spassose battute, balli, musiche e sketch capaci di essere già cult, oltre alla rinnovata consapevolezza che in un mondo popolato da un’infinità di Barbie e Ken sia possibile riscoprirsi unici ed esaltare la diversità. Un mondo ingenuo e spensierato solo all’apparenza, ma estremamente complesso e, nonostante si parli pur sempre di una commedia, capace di restituire importanti spunti di riflessione.

Con il live action sull’iconica bambola della Mattel, Greta Gerwig arriva alla sua quarta regia, dopo Nights and Weekends, Lady Bird e Piccole donne. Una pellicola ambiziosa e con un cast d’eccezione che promette di stupire e soddisfare la fan base, donando un punto di vista completamente inatteso e nuovo su Barbie. Anche se non sono mancate le polemiche, specie rivolte al Ken di Ryan Gosling, aspramente criticato dal web. Critiche che, con il passare dei mesi si sono viste superare da un hype crescente, reso ancora più alto da questo ultimo spassosissimo e pazzo trailer.

Giusto per rendere ancora meno sopportabile l’attesa, oltre a Margot Robbie e Ryan Gosling, il cast da capogiro della pellicola distribuita da Warner Bros. Pictures e prodotta da Heyday Films, LuckyChap Entertainment e Mattel comprende America Ferrera, Kate McKinnon, Michael Cera, Ariana Greenblatt, Issa Rae, Rhea Perlman, Will Ferrell e, come voce narrante, il premio Oscar® Helen Mirren.