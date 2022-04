Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, fanno coppia ormai dal GF Vip 5 e il loro rapporto procede a gonfie vele. Su una storia su Instagram, l’influencer italo-persiana si è mostrata preoccupata per le condizioni di salute dell’ex gieffino.

Lo speaker radiofonico di R101, pare abbia avuto dei problemi e a raccontarlo è stata proprio Giulia Salemi sul suo profilo social:

“Il piccolo Pier non sta benissimo in questo periodo. Stava andando a Roma ma ha avuto una sorta di mancamento e giramento di testa con nausea. Non è la prima volta ultimamente. È sceso a Rogoredo e io lo sono andata a prendere. Adesso è a Piacenza con me”.

Salemi ha anche rivelato anche che Pretelli si sottoporrà a una risonanza, per capire da dove deriva il suo malessere. Infine, la fashion blogger ha concluso con un invito a non sottovalutare le avvisaglie che il nostro corpo ci manda e ha chiesto ai suoi fan di mandare al suo fidanzato un po’ di energie positive:

“Domani facciamo una risonanza per capire meglio il dolore che ha alla cervicale che l’ha ridotto così al punto di farsi fare punture di Toradol. Questo per dirvi: non tirate la corda con il vostro corpo. Il primo campanello d’allarme fermatevi, accertatevi della situazione e curatevi subito. Lui sta così da un mese ma ha sottovalutato la situazione e non immaginava neanche lui di arrivare a stare così male. Tante good energy per Pier”.