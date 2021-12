Pare proprio che Giulia Salemi e Emily Cooper abbiano condiviso un abito. Non esattamente lo stesso è ovvio, ma lo stesso modello: l’influencer lo ha indossato durante la sua partecipazione al Grande Fratello Vip 5, mentre l’attrice lo ha sfoggiato nei panni di Lily Collins, la protagonista della seconda stagione di Emily in Paris, da poco approdata su Netflix.

Il particolare outfit ha catturato subito l’attenzione di Giulia Salemi che nelle sue stories, mentre guardava la serie ha prontamente fatto un video dove commentava il look di Emily Cooper: “Ah che bel vestito Emily…ragazzi vi ricordate? Giusta, dopo Dynasty anche Emily in Paris”. E in effetti l’abito indossato Lily Collins, durante il nono episodio della seconda stagione, è proprio identico a quello dell’influencer all’interno del GF Vip 5.

Lily Collins ha indossato in Emily In Paris 2 lo stesso vestito indossato da Giulia Salemi al GF Vip: la reazione della vippona pic.twitter.com/aFNKCJxQEq — disagiotv (@disagio_tv) December 29, 2021

Si tratta di un modello firmato Balmain dalle parole di Giulia sembra non sia la prima volta che compare in una serie tv: anche in Dynasty avrebbe scoperto lo stesso look. In un’intervista a Glamour la stylist della serie, Patricia Field, ha parlato del look di Emily Cooper e del come sono stati scelti gli abiti: “Lo stile di Emily è decisamente in evoluzione. Mentre continua ad essere intelligente, ottimista e originale, con il susseguirsi delle stagioni diventerà più consapevole e mostrerà la sua scalata professionale”, ha dichiarato.

Uno show seguitissimo soprattutto perché Collins è diventata un’icona di stile grazie a tutti gli outfit indossati durante la serie, basti pensare che in soli 20 episodi, che compongono le due stagioni, sono decine i look mostrati dall’esperta di marketing trapiantata a Parigi, e forse qualche altra vip nostrana si riconoscerà ancora in qualcuno di questi.