Venerdì 5 novembre 2021 va in onda l’ottavo appuntamento con Tale e Quale Show, il varietà di RaiUno condotto da Carlo Conti. Una puntata in cui sarà proclamato il campione di questa undicesima edizione. Inoltre durante la serata vengono anche decretati i migliori artisti che si sfideranno con quelli della scorsa stagione in un torneo trasmesso in diretta venerdì 19 novembre. In palio il titolo di Campione di Tale e Quale Show 2021.

In questa puntata finale gli accoppiamenti sono Francesca Alotta ne panni di Loredana Bertè, Deborah Johnson in quelli di Aretha Franklin, Federica Nargi imita Sylvie Vartan, Stefania Orlando ha le sembianze di Caterina Caselli, Alba Parietti quelli di Alice, Dennis Fantina si mette alla prova con Andrea Bocelli, i Gemelli di Guidonia si cimentano con i Beatles, Biagio Izzo è Cristiano Malgioglio, Simone Montedoro nelle vesti di Nino Manfredi, Ciro Priello prova ancora con Ed Sheeran e Pierpaolo Pretelli si immedesima in Robbie Williams.

Proprio Pierpaolo Pretelli nella puntata del 29 ottobre si è cimentato nell’imitazione di Ultimo con il brano I Tuoi Particolari. Il cantante in erba si è classificato in quarta posizione con 54 punti e mantiene il quinto posto con 361 punti. Nato il 31 luglio 1990 a Maratea, in provincia di Potenza, si è diplomato al Liceo Scientifico e ha poi frequentato la Facoltà di Giurisprudenza, senza terminare il percorso universitario.

Nel 2013 ha lavorato a Striscia La Notizia diventando il primo velino del programma di Antonio Ricci. Insieme a lui c’era anche Elia Fongaro, ex concorrente del Grande Fratello Vip nel 2018. Nello stesso anno ha vestito i panni di tentatore nella prima edizione di Temptation Island Vip, condotto da Simona Ventura e nello stesso anno è andato a Uomini e donne per corteggiare Teresa Langella.

Dopo Pierpaolo è stato ospite di vari programmi di intrattenimento come il salotto di Barbara D’Urso. Mentre il 2 agosto 2020 ha pubblicato un singolo musicale dal titolo Rondine insieme alla cantante Giorgina. Inoltre, è stato uno dei concorrenti del Grande Fratello Vip 5. L’ex gieffino è stato a lungo fidanzato con la modella e attrice cubana Ariadna Romero, con la quale ha un figlio, di nome Leonardo.