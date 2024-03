Primavera-estate 2024: ecco i 10 migliori epilatori tradizionali o a luce pulsata

Con l’arrivo della primavera e l’avvicinarsi dell’estate, molti di noi iniziano a pensare sempre di più alla cura del proprio corpo e alla depilazione come parte integrante della routine di bellezza. Con una vasta gamma di opzioni disponibili sul mercato, scegliere il miglior metodo di depilazione può essere un compito impegnativo.

Tra le varie alternative, gli epilatori tradizionali e quelli a luce pulsata si confermano come scelte popolari per ottenere una pelle liscia e priva di peli a lungo termine. Di seguito esploreremo i 10 migliori epilatori tradizionali e a luce pulsata per la primavera-estate 2024.

Epilatori tradizionali

Gli epilatori tradizionali sono dispositivi di depilazione che rimuovono i peli dalla radice utilizzando una serie di pinzette rotanti o oscillanti. Ecco i migliori da provare:

Braun Silk-épil 9 Flex Depilatore Donna

Braun Silk-épil 9 Flex Depilatore Donna La sua impugnatura ergonomica con presa antiscivolo lo rende ideale anche per l'uso sotto la doccia 190 € su Amazon Pro con testina flessibile Contro Nessuno

Semplicità è la parola d’ordine del primo epilatore femminile al mondo dotato di una testina totalmente flessibile. Grazie alla tecnologia MicroGrip, con le sue 40 pinzette, questo epilatore elettrico donna garantisce una pelle liscia che dura settimane, non solo giorni. La tecnologia SensoSmart applica la pressione ottimale per ridurre al minimo il disagio durante l’epilazione, e può essere utilizzato anche sotto l’acqua per un comfort ulteriore.

Philips BRE225/00 Satinelle Essential

Philips BRE225/00 Satinelle Essential Epilatore Elettrico Compatto, Bianco/Viola La testina lavabile assicura un'igiene ottimale, mentre l'impugnatura ergonomica permette un utilizzo confortevole anche con il cavo collegato 20 € su Amazon 37 € risparmi 17 € Pro impugnatura ergonomica Contro Nessuno

Questo dispositivo con dischi epilatori appositamente progettati per garantire un’epilazione delicata ma efficace. Offre la comodità di due impostazioni di velocità per adattarsi alle tue esigenze. Inoltre, è incluso anche una pratica spazzolina di pulizia per mantenere il dispositivo sempre in condizioni ottimali.

Rowenta EP1110 Easy Touch, Epilatore Elettrico Delicato

Rowenta EP1110 Easy Touch, Epilatore Elettrico Delicato Con due impostazioni di velocità, puoi scegliere la modalità più adatta alle tue esigenze di epilazione 24 € su Amazon 28 € risparmi 4 € Pro 24 Pinzette e 2 Velocità Contro Nessuno

Questo dispositivo è in grado di rimuovere anche i peli più corti (fino a 0,5 mm) con precisione e senza rottura, grazie a un sistema guida che ottimizza l’efficacia ad ogni passaggio. Il sistema di massaggio integrato riduce la sensibilità della pelle attraverso un’azione massaggiante attiva, garantendo un’epilazione delicata. La velocità più bassa per le zone sensibili e un’azione delicata, o la velocità più alta per un’epilazione rapida ed efficace. Dotato di 24 pinzette e sfere massaggianti, offre una soluzione completa per una depilazione confortevole e di lunga durata.

Philips BRT383/15 – Epilatore per zona bikini

Philips BRT383/15 - Epilatore per zona bikini, Viola Questo epilatore elettrico è ideato in particolare per la zona più sensibile, quella dell'inguine 19 € su Amazon 31 € risparmi 12 € Pro ideale per la zona bikini Contro Nessuno

Questo epilatore elettrico è ideato in particolare per la zona bikini: la testina, infatti, è della dimensione giusta e opportunamente ergonomica per adattarsi a questa zona sensibile del corpo.

ZKMAGIC Epilatore Elettrico Donna con Ghiaccio

ZKMAGIC Epilatore Elettrico Donna, con sistema di raffreddamento Questo epilatore elettrico ha un sistema di raffreddamento integrato: in questo modo la pelle viene pre-raffreddata prima della depilazione per diminuire il dolore 82 € su Amazon Pro sistema di raffreddamento integrato Contro Nessuno

L’IPL epilatore a luce pulsata professionale presenta un’innovativa tecnologia di compressione del ghiaccio, progettata per lenire la sensazione di bruciore sulla pelle. Grazie al sistema di raffreddamento integrato, la pelle viene pre-raffreddata prima della depilazione, garantendo un notevole aumento del comfort durante il procedimento

Epilatori a luce pulsata

Gli epilatori a luce pulsata sono dispositivi innovativi di depilazione che utilizzano impulsi di luce per interrompere il ciclo di crescita dei peli, offrendo risultati a lungo termine e una pelle più liscia nel tempo. Ecco i migliori sul mercato:

Braun Silk-expert Pro 5

Braun Silk-expert Pro 5 Epilatore Luce Pulsata Con Testine di Precisione Epilatore a luce pulsata dotato di un sensore SensoAdapt e di protezione UV, che si adatta automaticamente e costantemente alla tonalità della pelle 500 € su Amazon 524 € risparmi 24 € Pro Alternativa al Laser Contro Nessuno

Questo dispositivo offre due testine standard e due testine di precisione. Promette fino a un anno di pelle liscia, inclusa la zona bikini, con risultati visibili già entro tre settimane di utilizzo regolare (i risultati possono variare da persona a persona). Questo epilatore intelligente a luce pulsata è dotato di un sensore SensoAdapt e di protezione UV, che si adatta alla tonalità della pelle per garantire sicurezza ed efficacia ottimali. E per completare, trattare entrambe le gambe al livello di potenza più basso richiede meno di 5 minuti di tempo.

Epilatore Luce Pulsata IPL con Display Touch

Epilatore Luce Pulsata IPL con Display Touch Perfetto per Donne, Uomo, Ascelle, Gambe, Corpo. 83 € su Amazon 109 € risparmi 26 € Pro 9 Livelli di Energia e 3 Funzioni Avanzate Contro Nessuno

Questo epilatore laser presenta tre funzioni aggiornate (HR/SC/RA) che non solo rimuovono i peli ma offrono anche risultati di cura della pelle. Con 9 livelli di energia e 999,900 lampi di luce ad alta intensità, offre prestazioni superiori rispetto ad altri dispositivi sul mercato.

Pulsata IPL, 999.000 Flashes

Epilatore Luce Pulsata IPL, 999.000 Flashes Epilatore Laser indolore per il trattamento delle gambe, delle braccia e del corpo intero 37 € su Amazon 59 € risparmi 22 € Pro 5 Livelli di Energia, 2 Modi Contro Nessuno

Questo epilatore a luce pulsata ha due modalità, manuale e automatica, permettono di trattare diverse aree del corpo in modo efficace e comodo. La modalità manuale è ideale per aree più piccole come la linea bikini, il labbro superiore e le ascelle, mentre la modalità automatica è perfetta per trattare aree più estese come braccia, gambe e schiena.

Ulike Air3 Epilatore Luce Pulsata per Donna e Uomo

Ulike Air3 Epilatore Luce Pulsata a Casa per Donna e Uomo, Indolore Epilazione IPL Grazie al pre-raffreddamento efficace dell'epidermide, il calore cutaneo è ridotto al minimo 233 € su Amazon 246 € risparmi 13 € Pro con raffreddamento a ghiaccio Contro Nessuno

Questo epilatore rappresenta un innovativo sistema di raffreddamento quadruplo assicura una temperatura costante di 20° per almeno 30 minuti di utilizzo, garantendo comfort senza compromettere la salute della pelle. Grazie al pre-raffreddamento efficace dell’epidermide previene ustioni e permettendo una depilazione totalmente priva di fastidi.

ZKMAGIC Epilatore Luce Pulsata di Ghiaccio

ZKMAGIC Epilatore Luce Pulsata di Ghiaccio Epilatore laser per depilazione definitiva indolore per viso, schiena, gambe e corpo 89 € su Amazon

La caratteristica del raffreddamento con ghiaccio offre una protezione ottimale alla pelle durante la depilazione, riducendo la sensazione di bruciore e migliorando il comfort dell’intero procedimento. Questa tecnologia può accelerare la depilazione fino a 3-5 volte, consentendo una rimozione veloce dei peli su superfici estese, ideale per coloro che amano prendersi cura della propria bellezza.