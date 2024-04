Quali sono i bond repair o bond builder che funzionano davvero per i tuoi capelli

Se sei appassionato di cura dei capelli, è probabile che tu abbia già sentito parlare dei “bond repair” e dei “bond builder“. Ma cosa sono esattamente e quali di questi prodotti funzionano davvero per migliorare la salute dei tuoi capelli danneggiati? Scopriamolo insieme.

I bond repair e i bond builder sono diventati sempre più popolari nell’ultimo anno, con una vasta gamma di prodotti disponibili sul mercato, dai saloni di bellezza ai negozi online. Ma cosa fanno esattamente questi prodotti e come possono aiutare i tuoi capelli danneggiati?

Cosa sono i bond repair o bond builder

Iniziamo con una breve lezione di chimica. I capelli sono composti da una serie di legami chimici, tra cui i legami disolfuro, i legami a idrogeno e i legami salini. Questi legami sono responsabili della forza, dell’elasticità e della struttura dei capelli. Tuttavia, durante trattamenti chimici come colorazioni, permanenti o liscianti, questi legami possono danneggiarsi, causando fragilità e opacità dei capelli.

I bond repair e i bond builder sono progettati per riparare e rafforzare questi legami danneggiati, contribuendo a ripristinare la salute e la vitalità dei capelli. Ma non tutti i prodotti sono uguali, e con la crescente popolarità di questa categoria di prodotti, è importante fare attenzione a quali scegliere.

Secondo esperti del settore, i migliori bond builder sono quelli in grado di agire su diversi tipi di legami chimici presenti nei capelli, tra cui i legami disolfuro, i legami a idrogeno e i legami salini. Questi prodotti lavorano per ricostruire e rinforzare i legami danneggiati, contribuendo a ripristinare la forza e l’integrità dei capelli.

I marchi migliori del settore

Uno dei marchi più rinomati nel settore dei bond builder risulta essere Olaplex, che utilizza un ingrediente attivo brevettato chiamato Bis-Aminopropyl Diglycol Dimaleate per riparare i legami disolfuro danneggiati.

Altri marchi, come K18, utilizzano una tecnologia brevettata a base di 18 peptidi per creare un effetto legante simile.

Kenra Professional ha lanciato la linea Triple Repair, che include uno shampoo, un balsamo e un siero per aiutare a proteggere e riparare i capelli danneggiati

C’è anche Aveda, che offre il trattamento Bond-Building Flash Treatment e che contiene ingredienti idratanti come oli di avocado, cocco e semi di tè verde.

L’Oréal Paris Elvive offre il Trattamento Pre-Shampoo Bond Repair, che è formulato per rigenerare i capelli danneggiati già durante il lavaggio.

I dubbi sul mondo dei bond builder

Tuttavia, non tutti gli esperti sono unanimi sull’efficacia dei bond builder. Alcuni sostengono che anche se questi prodotti possono aiutare a rafforzare i capelli danneggiati, potrebbero non essere in grado di ripristinare completamente i capelli morti. Inoltre, c’è chi dubita dell’efficacia di questi prodotti, suggerendo che l’effetto rigenerante derivi principalmente dagli ingredienti aggiunti, come gli oli e le proteine, piuttosto che dalla capacità di creare nuovi legami nei capelli.

Come approcciarsi ai prodotti bond repair o bond builder

Quindi, come puoi decidere quali prodotti usare per la riparazione dei legami? La chiave è fare attenzione agli ingredienti e alle tecnologie utilizzate nei prodotti. Cerca prodotti che contengano ingredienti rigeneranti come aminoacidi, peptidi e oli nutrienti, e fai attenzione a evitare prodotti che promettono risultati irrealistici.

Infine, non dimenticare di consultare il tuo parrucchiere per consigli personalizzati sulla cura dei capelli. Con la loro esperienza e conoscenza, possono aiutarti a trovare i migliori prodotti e trattamenti per le tue esigenze specifiche.

I bond repair e i bond builder possono essere efficaci nel riparare e rafforzare i capelli danneggiati, ma è importante fare attenzione a scegliere i prodotti giusti e a consultare un professionista per consigli personalizzati sulla cura dei capelli. Con la giusta attenzione e cura, puoi aiutare i tuoi capelli a tornare alla loro piena salute e vitalità.