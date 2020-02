Rossetti: i 5 migliori sotto i 15 euro

Rossetti di buona qualità senza spendere un patrimonio? Con le proposte di bellezza low cost di prodotti di bellezza è possibile: esistono infatti dei lipstick che possono essere acquistati a meno di 15 euro.

In commercio esistono brand economici attenti agli ingredienti, con un buon Inci, rossetti vegani e prodotti senza sostanze dannose per la salute. Tante poi le case cosmetiche che creano rossetti dalle infinite nuance e con finish e texture differenti, che vanno da prodotti gloss a quelli creamy, da consistenze velvet fino a quelle tradizionali.

Quali sono i migliori rossetti economici (sotto i 15 euro)? Ecco la selezione della redazione.

Kiss Me More Lip Tatoo di Flormar

Rossetto a base liquida formulato per ottenere un effetto colore tattoo a lunga durata.

Pro : la formula, arricchita con Oli leggeri e Vitamina E, contribuisce a rendere le labbra più morbide e lisce . Contiene una miscela di Cere perfettamente equilibrate

Prezzo consigliato: 10,90 euro

Color Riche L’Oréal

Colore pieno e intenso, formula idratante e texture ricca di pigmenti, che donano un colore luminoso e con una tenuta eccezionale. Su labbra perfettamente idratate, i colori non sono mai stati così intensi e profondi.

Pro : contengono un’associazione unica di Omega 3 e di Vitamina E che impedisce alle labbra di diventare secche e svolge un efficace ruolo protettivo

Prezzo consigliato: 12,99 euro

PuroBIO Cosmetics Rossetto in Stick

L’innovativo rossetto in stick di PuroBio Cosmetics è disponibile in diversi colori molto pigmentati. Basta una sola passata per un risultato professionale. Risulta scorrevole e morbido.

Pro : contiene olio di ricino biologico dalle proprietà idratanti ed è nickel tested

Prezzo consigliato: 12 euro

Honest Beauty Rossetto liquido

Rossetto liquido resistente dalle nuance brillanti.

Pro : la formula vegana nutre grazie all’olio di avocado, resiste e idrata istantaneamente

Prezzo consigliato: 14,95 euro Acquista ora

Luxe Matte Lipstick di Zoeva

Grazie alla sua texture vellutata, questo rossetto cremoso dal finish mat si applica uniformemente e in maniera piacevole. Ogni tonalità (dal nude delicato alle nuance rosse) è altamente pigmentata e intensamente mat.

Pro : grazie al rivoluzionario applicatore quadrato si applica in maniera precisa e scivola delicatamente sulle labbra

Prezzo consigliato: 11 euro Acquista ora