Rossetto arancione: le marche migliori

L’estate 2019 è all’insegna del rossetto arancione, vera ossessione da beauty addicted. Pur non essendo un colore che dona a tutti (e DireDonna ha intervistato il suo make-up artist di fiducia per svelarne tutti i segreti), con un po’ di pazienza si può arrivare a trovare la nuance perfetta per il proprio incarnato.

Le case cosmetiche più blasonate, da Gucci a Mac, passando per Dior e Chanel, hanno proposto finish e texture luminose e freschissime, perfette per questo periodo dell’anno.

Scopriamo, allora, quale rossetto arancione non lasciarsi scappare tra quelli delle marche migliori.

Rouge à Lèvres Voile di Gucci

La linea di rossetti nata sotto la direzione creativa di Alessandro Michele propone Agatha Orange, rossetto idratanti dal finish luminoso, dal delicato color arancione che lascia sulle labbra una sensazione morbida e ultra leggera.

Pro : formula idratante che scorre agevolmente sulle labbra per regalare comfort e leggerezza

Nuance: Agatha Orange

Prezzo consigliato: 38 euro

Dior Addict Lacquer Stick

Bronz’Exotique è un tangerine luminoso, in edizione limitata, dove l’intensità cromatica è raddoppiata da un velo di luce scintillante. Uno stick effetto fondente con il colore e la brillantezza di un lacquer, il comfort di un balsamo e una tenuta di 6 ore.

Pro : colore saturo dalla brillantezza laccata e levigante

Nuance: Broz'Exotique

Prezzo consigliato: 36,25 euro

Rouge Coco di Chanel

Il classico rossetto della Maison declinato in Sari Dorè, un caldo albicocca. La formula idrata per tutto il giorno. Più morbido, fondente e scorrevole, per una sensazione di fusione immediata sulle labbra.

Pro : un film polimerico di nuova generazione e sfere in silicone garantiscono una buona tenuta e una maggiore brillantezza

Nuance: Sari Dorè

Prezzo consigliato: 34 euro

Poutsicle Juicy Satin Lipstick di Fenty

Rossetto dal colore intenso, sensuale con finish satinato succoso. Ultra cremoso, morbido e leggero, ha una gamma di colori lucenti, tropicali di grande impatto che tutte possono indossare.

Pro : finish satin

Nuance: Sun Snatched

Prezzo consigliato: 18,90 euro

Le Gloss Interdit Vinyl di Givenchy

Gloss con coprenza media per labbra colorate, brillanti e rimpolpate. Incredibilmente lucida ed estremamente luminosa, la sua formula combinata con colori abbaglianti e intensi.

Pro : grazie all’olio di Rosa Nera, le labbra rimangono morbide ed elastiche ritrovando comfort e morbidezza

Nuance: Solar Orange

Prezzo consigliato: 28,50 euro

Vernis À Levres Water Stain di YSL

Corallo vivido per il rossetto impalpabile e a lunga tenuta sulle labbra dal finish fresco e brillante tutto il giorno. Nuovo applicatore “A Onda” permette di raccogliere il prodotto con la base per un’applicazione precisa.

Pro : oli di nuova generazione per un’applicazione confortevole e precisa. Risultato leggero, idratante e confortevole

Nuance: Bain de Coral

Prezzo consigliato: 40,95 euro

MAC Lipstick

È un corallo chiarissimo il Sushi Kiss del celebre rossetto Mac: formula cremosa dalla sensazione morbida, copertura modulabile da media a totale, dal finish satinato.

Pro : lunga durata e tendenza a non sbavare

Nuance: Sushi Kiss

Prezzo consigliato: 19,90 euro

