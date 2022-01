Sofia di Svezia ci dà un taglio: la sua frangia (drittissima) fa già tendenza

Siamo sempre stati abituati a vederla con tagli di capelli semplici ed eleganti, con il viso perfettamente incorniciato da ciuffi laterali o da curtain bangs. Questa volta, invece, la principessa Sofia di Svezia ha voluto osare con un nuovo look, decisamente più audace rispetto al solito. La nuora del re Carlo Gustavo ha infatti scelto una frangia piena e dal taglio netto, in contrasto con le acconciature più romantiche che ha sfoggiato negli ultimi anni.

In occasione del primo evento ufficiale del 2022, le celebrazioni per il centenario della monarchia svedese, la principessa ha sfoggiato il suo nuovo taglio di capelli, che ha lasciato tutti a bocca aperta. La ex modella ha scelto una frangia molto lunga, che cade sui suoi meravigliosi occhi azzurri, resa piena e voluminosa grazie al taglio creato da una porzione di capelli decisamente grande e partendo piuttosto indietro rispetto alla normale attaccatura del capelli.

Una svolta inaspettata nel look della principessa Sofia, ma che forse è stata preannunciata dalla frangia a tendina che sfoggiava già da qualche tempo. Un taglio che ha voluto mettere ancora più in evidenza, per la prima uscita ufficiale, raccogliendo i lunghi capelli castani in una coda bassa e ben tirata, in modo da lasciare libera soltanto la frangia e renderla così protagonista assoluta del suo beauty look.

Si tratta di un taglio estremamente difficile da portare, in quanto rischia di indurire i tratti del viso o di ingrandirlo; ma se, come la principessa, avete un volto ovale o allungato, con i tratti piuttosto dolci, allora la frangia dritta può essere ciò che fa al caso vostro. In ogni caso, sofia di Svezia ci ha insegnato che la frangetta lunga e bombata non è affatto passata di moda, anzi: il suo nuovo look sta già facendo tendenza.