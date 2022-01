Rania di Giordania non ha saputo resistere al fascino del denim. In occasione di un incontro pubblico ad al-Salt, dove ha visitato un centro di volontariato giovanile che si occupa di ambiente e mercato green, la regina ha deciso di sfoggiare un outfit casual ma allo stesso tempo molto trendy, conquistando il popolo del web (e non solo).

Rania di Giordania si è mostrata con un paio di jeans skinny piuttosto aderenti e a vita alta. Stretti nella parte superiore, si allargano un po’ lungo la coscia, diventando più morbidi all’altezza del ginocchio. A conquistare è il loro colore unico: un blu scuro della tela di Genova, una nuance perfetta da indossare proprio nei mesi più freddi dell’anno.

Sopra, la regina ha optato per una maxi T-shirt bianca molto sportiva e per una giacca in tinta firmata Bevza (una designer ucraina che sta conquistando sempre più notorietà). La giacca scende dritta lungo il corpo, dando all’outfit un tocco di ricercatezza in più. Sopra la giacca, invece, la queen ha adagiato una stola rossa e bianca, nei colori tradizionali del Paese. Ai piedi, delle semplici sneakers nere di Dior D-CONNECT completano il look.

Un outfit tutto da copiare. Del resto, trendy e confortevoli, questi jeans sono anche molto versatili. Sono perfetti per una serata speciale se abbinati ad una camicia in seta e a degli stivali con il tacco, così come vanno benissimo con le sneakers e un maglioncino sportivo o una T-shirt a maniche corte (Queen Rania docet). Insomma, sono davvero il capo che non può mancare nel nostro guardaroba.