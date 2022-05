Sophie Codegoni, ex tronista di Uomini e Donne, non ha mai nascosto di essere negli anni ricorsa alla chirurgia estetica. Anche al Grande Fratello Vip 6, la concorrente ha dichiarato di essersi rifatta più volte le labbra. In un’intervista rilasciata a Fanpage Alessandro Basciano, con cui Sophie ha una relazione, ha rivelato un aneddoto bizzarro a riguardo. Sembrerebbe, infatti, che durante uno dei loro viaggi, la ragazza sia stata fermata in aeroporto, poiché non sarebbe stata riconosciuta dal documento d’identità.

Il modello ha affermato:

“Ho assistito a una scena incredibile. Eravamo in aeroporto e davanti al documento c’era un agente di polizia che continuava a guardarla e a non riconoscerla. Guardava il passaporto, scuoteva la testa e diceva ‘no non è lei’. Ha chiamato mezzo aeroporto per capire se fosse lei davvero.

Basciano ironizzando ha aggiunto: “Eppure sono più rifatto io di lei”. Sophie Codegoni, come si legge su Biccy, ha confermato la versione di lui ripetendo: “Non capisco però perché non riconoscano me e lui invece sì. Che se vi faccio vedere la sua foto sul documento, è peggio della mia. Sul serio è più rifatto lui“.

L’ex gieffina, che si dichiara a favore degli interventi chirurgici estetici, ha poi spiegato con precisione i motivi dietro ai suoi ritocchi: