Stanchezza che non passa: quando c'entra il ferro e quando no

Dormi sette ore, ti alzi e sembra che non ne siano bastate. Sali due rampe di scale e il fiato si accorcia più del solito. A metà pomeriggio la concentrazione si sfalda e ti ritrovi a rileggere tre volte la stessa mail. La spiegazione che ci diamo è quasi sempre la stessa: è il lavoro, è il periodo, è lo stress. A volte è davvero così. Altre volte, soprattutto quando la sensazione va avanti da settimane, vale la pena guardare più a fondo. Una delle cause più comuni, e delle più trascurate, è una riserva di ferro che si sta esaurendo.

Carenza di ferro e anemia non sono la stessa cosa

È la confusione che porta più persone a sottovalutare il problema. L’anemia è il punto di arrivo, non quello di partenza: significa che l’emoglobina è scesa sotto i valori di riferimento e che il sangue trasporta meno ossigeno. La carenza di ferro arriva prima, e per un bel pezzo di strada l’emoglobina non la tocca nemmeno.

Il parametro che racconta questa fase è la ferritina, che indica quanto ferro hai in deposito. Puoi avere la ferritina bassa e un emocromo del tutto regolare: è la situazione in cui esci dal laboratorio con un “va tutto bene” e continui a sentirti svuotata, perché le scorte si stanno consumando ma l’organismo sta ancora reggendo.

Secondo le stime dell’Organizzazione mondiale della sanità, in Italia l’anemia interessa circa il 13,6% delle donne tra i 15 e i 49 anni. La carenza di ferro senza anemia è più diffusa ancora, proprio perché passa inosservata più facilmente.

Perché riguarda soprattutto le donne

Il motivo principale è semplice: il ciclo mestruale comporta una perdita di sangue ricorrente, quindi un fabbisogno di ferro più alto rispetto a un uomo della stessa età. Se i flussi sono abbondanti o molto lunghi, il conto si fa ancora più stretto.

Ci sono poi condizioni che alzano la richiesta o abbassano l’apporto: la gravidanza, l’allattamento, gli sport di resistenza come corsa e ciclismo, un’alimentazione vegetariana o vegana costruita senza troppa attenzione, la donazione di sangue regolare.

I segnali, quando ci sono, non sono eclatanti: stanchezza che non si spiega, pallore, capelli che cadono più del solito, unghie fragili, mani e piedi sempre freddi, a volte una difficoltà di concentrazione che sembra soltanto distrazione. Presi singolarmente non dicono granché. Messi insieme e ripetuti nel tempo, meritano un prelievo.

Quello che cambia davvero l’assorbimento

Non tutto il ferro che mangi finisce dove serve. Quello di origine animale, chiamato eme, viene assorbito in una quota nettamente più alta. Quello vegetale, il non eme di legumi, verdure a foglia, frutta secca e cereali, si assorbe molto meno, e la percentuale cambia parecchio a seconda di cosa c’è nel piatto insieme a lui.

Qualche abbinamento pratico:

vitamina C insieme alle fonti vegetali: limone sui legumi, un’arancia a fine pasto, peperoni crudi nell’insalata di ceci

tè e caffè lontani dai pasti principali, perché i tannini legano il ferro e ne riducono l’assorbimento

latticini in un altro momento della giornata rispetto al piatto di legumi, per la stessa ragione

ammollo prolungato di legumi e cereali integrali, che abbassa il contenuto di acido fitico

Sono accorgimenti minimi, ma su un’alimentazione che si ripete ogni giorno la differenza si accumula.

Quando serve un integratore e come si sceglie

Qui la regola è una sola e non ammette eccezioni: prima l’esame, poi l’eventuale integrazione. Il ferro non è una vitamina che in eccesso viene semplicemente eliminata, si accumula, e un sovraccarico non è una condizione innocua. Integrare alla cieca perché ci si sente stanche è il modo più efficace per non risolvere nulla e complicare la lettura degli esami successivi.

Se invece la ferritina è bassa e il medico concorda, le cose da guardare sono poche. La forma chimica incide sulla tollerabilità: le formulazioni chelate, come il bisglicinato, risultano in genere più delicate sullo stomaco rispetto ai sali tradizionali, che ad alcune persone causano nausea o stitichezza. Conta la quantità di ferro elementare, non il peso complessivo del sale indicato in etichetta. E conta la costanza, perché le riserve si ricostruiscono in qualche mese, non in una settimana.

Gli integratori di ferro si acquistano senza ricetta, in farmacia, in parafarmacia e anche online. In quest’ultimo caso, su una farmacia online affidabile e autorizzata come ad esempio Top Farmacia, la scheda prodotto riporta forma, dosaggio e nutrienti associati: sono esattamente le informazioni che servono per confrontare due confezioni che sullo scaffale sembrerebbero identiche.

Un prelievo con emocromo e ferritina costa poco, richiede dieci minuti e dice in modo inequivocabile quello che nessuna ricerca online può dirti. Se la stanchezza va avanti da settimane, è il primo passo sensato. E se il ferro non c’entra, avrai comunque escluso una possibilità e potrai cercare altrove, invece di continuare a dare la colpa al periodo.