Non è certo un segreto quanto Kim Kardashian tenga alla sua bellezza e alla sua immagine. Ora l’imprenditrice digitale sta per lanciare SKKN, la sua nuova linea beauty, e tra un’intervista e l’altra per pubblicizzare questa collezione ha parlato anche di cosa è disposta a fare per mantenersi giovane e affascinante il più a lungo possibile, magari anche usando quale trucchetto per ingannare il tempo che passa.

Sulle pagine del New York Times, e come riportato anche dal sito Indian Express, Kim Kardashian ha rivelato che proverebbe di tutto, anche cose estreme per fermare il tempo e restare giovane e bella:

“Proverei di tutto. Se mi dicessi che dovrei letteralmente mangiare della cacca ogni singolo giorno per sembrare più giovane lo farei. Lo farei e basta”.

Ovviamente queste parole sono state molto criticate sui social e in molti hanno voluto dire la loro. Da chi ha pensato stesse scherzando a chi, invece, ha creduto letteralmente a ciò che ha detto e l’ha anche accusata di non sapersi accettare: