Con l’arrivo dell’autunno, una delle cose migliori che si possano fare per prendersi cura di sé e del proprio corpo è quella di depurarsi e liberarsi dalle tossine in eccesso e dai chili eventualmente accumulati durante la stagione estiva, correggendo la propria alimentazione e seguendo una dieta in grado di aiutarci a questo specifico scopo. Come, ad esempio, la dieta per sgonfiarsi in 3 giorni.

Parliamo di un programma alimentare disintossicante (e non solo) che permette al corpo di eliminare ciò che si è accumulato e che risulta nocivo per il nostro benessere, aiutando l’organismo a sgonfiarsi rapidamente, depurarsi e rimettersi in forma in brevissimo tempo.

Ma vediamo meglio di cosa si tratta, come si struttura una dieta che permette di sgonfiarsi in tre giorni, quali alimenti sono permessi e se ci sono controindicazioni o avvertenze da seguire.

La dieta per sgonfiarsi in 3 giorni

Come visto, la dieta per sgonfiarsi in 3 giorni non ha come scopo il dimagrimento ma piuttosto la depurazione dell’organismo, per disintossicarlo dalle tossine che si sono accumulate e permettergli di alleggerirsi in un tempo piuttosto breve, solo pochi giorni.

Una dieta che prevede un cambio di alimentazione, che deve diventare ipocalorica, e la pratica moderata di un’attività fisica. Entrambi tasselli fondamentali per la buona riuscita della dieta e per riuscire realmente a sgonfiarsi ed eliminare la sensazione di pancia gonfia che tanto ci da fastidio.

Nello specifico, la dieta per sgonfiarsi in 3 giorni prevede il consumo quotidiano di frutta e verdura, proteine magre e piccole quantità di carboidrati. Evitando, invece, tutti gli alimenti ricchi di grassi, i dolci, le bevande zuccherate, gli alcolici e i cibi preconfezionati, da consumare in quantità ridotte e integrando il tutto con abbondante acqua (almeno due litri al giorno).

In particolare è bene iniziare la giornata con una colazione a base di proteine e vitamine, come latte vegetale, yogurt, fette biscottate integrali e una buona dose di frutta. Per pranzo e cena benissimo i cereali integrali (pasta e riso), i cereali privi di glutine e le proteine derivanti da carni magre e pesce bianco. Il tutto accompagnato da dosi generose di verdura (per esempio spinaci, finocchi, erbe amare, ecc.), e aiutandosi anche con l’aggiunta di tisane detox o drenanti, tè verde e altri infusi.

Come sgonfiarsi in 3 giorni: non solo dieta

Ma attenzione, perché come detto per sgonfiarsi in 3 giorni la dieta non basta. Aspetto da non sottovalutare mai è l’attività fisica, che deve essere eseguita per non meno di 20/30 minuti al giorno.

Perfette le attività come la corsa, la camminata veloce, il nuoto, la bicicletta. Ma anche la ginnastica dolce, il pilates, lo yoga, esercizi per dimagrire e tonificare la pancia, da scegliere anche a seconda della vostra preparazione fisica, dell’età, delle caratteristiche personali e chiedendo consiglio a un esperto o al vostro medico di fiducia.

Insieme all’attività fisica, è possibile optare anche per delle creme drenanti con cui prendervi cura del vostro corpo, oppure un bel massaggio linfodrenante.

Insomma, tutto ciò che al di là di una alimentazione mirata allo scopo, vi permette di alleggerire il corpo e sgonfiarlo, eliminando eventuali scorie, tossine e liquidi accumulati.

Cosa non fare per sgonfiare la pancia velocemente

Se da un lato ci sono le “cose da fare” per sgonfiarsi in 3 giorni, dall’altro ci sono anche una serie di azioni e cattive abitudini che andrebbero eliminate (e non solo in questa specifica circostanza). Tra le ”cose da non fare” assolutamente se si vuole ottenere una pancia piatta in pochi giorni, per esempio, ci sono:

saltare i pasti , evitando di arrivare affamati a quello successivo;

, evitando di arrivare affamati a quello successivo; mangiare troppo velocemente, è importante prendersi il giusto tempo evitando la fretta e lo stress;

è importante prendersi il giusto tempo evitando la fretta e lo stress; non masticare in modo adeguato, la prima digestione avviene in bocca per questo è importantissimo masticare bene e a fondo, tenendo la bocca ben chiusa per evitare di introdurre aria nel corpo;

in modo adeguato, la prima digestione avviene in bocca per questo è importantissimo masticare bene e a fondo, tenendo la bocca ben chiusa per evitare di introdurre aria nel corpo; fumare , oltre a fare male, quando si fuma si introduce aria nel corpo che aumenta il gonfiore addominale;

, oltre a fare male, quando si fuma si introduce aria nel corpo che aumenta il gonfiore addominale; andare a letto subito dopo cena , il tempo che deve trascorrere tra questa e l’andare a dormire, infatti, dovrebbe essere di circa un’ora e mezza, per permettere al corpo di digerire senza intaccare il metabolismo;

, il tempo che deve trascorrere tra questa e l’andare a dormire, infatti, dovrebbe essere di circa un’ora e mezza, per permettere al corpo di digerire senza intaccare il metabolismo; dimenticarsi di bere a sufficienza.

In poche parole, tutte quelle cose che, notoriamente, non fanno bene al nostro organismo e che in ogni caso andrebbero evitate.

Raccomandazioni e controindicazioni

Esattamente come la voglia di strafare e di proseguire la dieta più del dovuto. Essendo un regime alimentare ipocalorico, infatti, non si può continuare la dieta più dei giorni indicati o, allo stesso tempo, scendere sotto una certa quantità di calorie da assumere giornalmente, in genere circa 1200.

Non bisogna mai dimenticarsi che lo scopo della dieta è quello di sgonfiarsi in 3 giorni ed eliminare le tossine accumulate, come una sorta di terapia d’urto, e non di dimagrire; obiettivo per il quale, come sappiamo, è necessario rivolgersi a uno specialista che sarà in grado di indicarvi la dieta e i passi da compiere più adatti a voi.

Se seguita con consapevolezza, quindi, questa dieta non ha particolari controindicazioni ma anzi, può portare beneficio al corpo, aumentandone il livello di benessere ed energia, ma sempre seguendo quanto detto dal vostro medico e non avendo fretta di ottenere dei risultati che arriveranno solo nei modi e nei tempi appropriati.