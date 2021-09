Con la settimana della moda milanese l’occhio si è posato non solo sui vestiti e sulle nuove collezioni che hanno sfilato in passerella, ma anche su quelle che saranno le tendenze beauty della primavera-estate 2022, che arrivano direttamente dai backstage.

Si va dal focus sugli occhi alle basi luminose e scintillanti, il colore è inteso come un’ottima alternativa al solito nero ed è tutto da sperimentare. E poi i capelli e le acconciature che difficilmente passeranno di moda. Ecco i trend della Milano Fashion Week.

Tendenze beauty primavera-estate 2022: sono gli occhi che parlano

Gli occhi sono protagonisti indiscussi del make up visto alla Milano Fashion Week: sguardi intensi e pieni di vita, per affacciarsi alle stagioni calde con grinta.

Occhi intensi e colorati da Armani

Armani, attraverso le mani esperte della make up artist Linda Cantello, ha deciso di allontanarsi un pochino dal solito nero e di enfatizzare lo sguardo con i toni del blu e del verde, per un look che ricorda le tonalità pastello, realizzate su una base omogenea che dona un aspetto sano al viso.

Ciglia a tutto volume da Versace

Anche Versace ha dettato legge con le linea guida in fatto di sguardi colorati e luminosi per la prossima primavera-estate 2022: tanto mascara per definire le ciglia e colori su basi perfettamente “nude”, che hanno portato in passerella incarnati perfetti.

Smokey eyes per Fendi e Max Mara

Il nero però riesce sempre e comunque ad essere in qualche modo protagonista, ad esempio con l’evergreen per eccellenza, lo smokey eyes: visto, rivisto e rivisitato come nelle sfilate di Fendi e Max Mara.

Tendenze beauty primavera estate 2022: basi (perfettamente) nude

Ad esaltare la bellezza e l’intensità degli sguardi, alla Milano Fashion Week si sono viste basi trucco nude perfettamente realizzate, che danno quasi l’illusione che il trucco non ci sia.

È un make up leggero ma allo stesso tempo luminoso e armonico, che riesce ad imporsi in modo più forte di quello che si possa pensare, per lasciare ampio spazio proprio allo sguardo, così come è stato visto sulla passerella di Etro.

Tendenze Beauty primavera-estate 2022: labbra colorate (e dark)

Dopo aver visto le tonalità nude che lasciano lo spazio da protagonista agli occhi, le labbra si tingono anche di nuance più scure ed intense.

I rossetti visti sulle passerelle di Antonio Marras e Drome, sembrano quasi voler rubare la scena: si tratta di nuances che strizzano l’occhio ai colori dark, dal sapore vagamente “gotico”. Per tingere con un pizzico di mistero la primavera-estate 2022.

Capelli primavera-estate 2022: tagli lunghi e wet look

Il beauty trend per le prossime stagioni calde vede chiome lunghe e folte, adatte per realizzare qualsiasi tipo di acconciatura. Dalle trecce, che ormai spopolano in qualsiasi versione, a un grande ritorno dagli anni ‘90: il wet look.

Torna l’effetto capelli bagnati, ed è subito anni ‘90

La memoria torna subito all’effetto capelli bagnati creato con il gel che tanto andava di moda negli anni ‘90: questa volta lo si è rivisto sulla passerella della sfilata di Missoni e promette di movimentare la prossima estate, anche perché il trucco c’è ma non si vede. Si tratta davvero di un grande ritorno dal passato. I capelli “wet” stanno bene sia con un look spettinato che con un’acconciatura invece più rigorosa e contenuta.

Trecce, trecce e ancora trecce

Le abbiamo già viste in altre sfilate e continuiamo a vederle, il segnale è chiaro: non sarà facile liberarsi di trecce e treccine. E per farle servono capelli abbastanza lunghi, così come visto durante la sfilata di Philosophy e Blumarine.