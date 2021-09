Milano Fashion Week Primavera Estate 2022: 10 look da ricordare

La Milano Fashion Week si è svolta ancora una volta in modalità mista con un calendario di 65 sfilate, 62 in presenza e 23 digitali. Tra celebri stilisti e nuovi debutti, l’edizione milanese della settimana della moda ha visto sfilare in passerella le collezioni della prossima Primavera-Estate 2022 che sono un inno alla moda del passato.

Alcuni fashion designer riportano in auge la moda da disco music dei ruggenti anni ’70 e ’80 attraverso una serie di vestiti dalle stampe psichedeliche insieme a mini dress dorati o tempestati da pailettes. Grande ritorno del denim declinato sul long dress ispirati agli anni ’90. Inoltre c’è spazio anche per abiti dal design essenziali e minimalista che ricordano i vestiti realizzati dallo stilista americano Halston proprio a cavallo tra gli anni ’70 e ’80.

La moda, che indosseremo durante la prossima bella stagione, rivisita pezzi chiave del guardaroba vintage in versione contemporanea. Accanto all’essenzialità di capi di abbigliamento semplici troviamo volumi maxi che prendono forma su gonne fluttuanti dai tessuti leggeri ad effetto vedo-non vedo spesso drappeggiati e con dettagli cut out che donano uno stile etereo da dea greca.

Le pailettes e i lustrini sono i grandi protagonisti della prossima bella stagione ricamati su gonne, pantaloni e abiti (non solo da cerimonia). Infine, la lingerie: must have delle collezioni primavera-estate 2022 da indossare sotto blazer, trench e shorts. Vediamo i 10 look più belli della Milano Fashion Week 2022.

Il look da borghese ribelle di Max Mara

Max Mara si ispira al mondo della scrittrice Francois Sagan, autrice del capolavoro letterario Bonjour Tristesse, e costruisce la figura sartoriale della borghese ribelle Cecile, nonché protagonista della storia. La collezione Primavera-Estate 2022 attinge dalla moda workwear e rivisita uno dei capi simbolo della maison come il trench. Così tra tinte color cammello (caposaldo del brand) e tinte vivaci come il giallo e l’arancione, Max Mara fornisce una serie di idee di look che creano una vera e propria divisa da vera ribelle: un capospalla oversize con maniche corte, una minigonna e un tank top in versione monocromatica. Il tocco di stile? Un paio di scarpe argentate e una maxi bag.

L’abito a fiori di Luisa Beccaria

Tra sinfonie di fiori, rouches e volant, prende forma la collezione Primavera-Estate 2022 caratterizzata da cromie che raccontano un’eterna aurora riflessa sul mare cristallino. A conquistare è l’abito a fiori di Luisa Beccaria in cui il simbolico papavero rosso, tipico della maison e reso celebre negli anni ’90 dall’attrice Julia Roberts, viene reinterpretato giocando con i colori e i tessuti. L’abito in questione è un mini dress con gonna a corolla e dettagli di volant lungo gli orli e sulle spalline ultimato dal tocco romantico di un cappello a falda larga.

Il kaftano di Fendi

Tra i look più belli avvistati sulle passerelle della Milano Fashion Week 2022 spicca il vestito kaftano realizzato da Kim Jones per Fendi. Lo stilista reinterpreta la moda anno ’70 attraverso una prospettiva moderna e glamour che si riflette, ad esempio, su un abito dal design essenziale che dona uno stile fresco e inaspettato senza perdere di vista un design tipicamente ready-to-wear. Come il kaftano in seta con stampa raffigurante le pennellate del famoso illustratore di moda degli anni ’70 Antonio Lopez.

Il completo con stampa foulard di Versace

Le fantasie barocche sono il tratto distintivo del completo proposto in passerella da Versace che caratterizzano l’intera collezione Primavera-Estate 2022. Donatella Versace trasforma il famigerato foulard della maison da semplice accessorio a elemento caratterizzante di camice, pantalone, top e long dress. Il risultato? La stampa foulard sarà uno dei must have della prossima stagione.

L’abito anni ’90 di Philosophy

La collezione Philosophy realizzata da Lorenzo Serafini è ispirata alle campagne pubblicitarie scattate da Steven Maisel e Mark Borthwick per la maison. Gioia e positività segnano gli abiti della collezione che sfoggiano linee essenziali e delicate. Come il vestito ispirato agli anni ’90 con spalline sottili color rosso fuoco completato da una stola e un paio di sandali con maxi plateau.

Il vestito patchwork di Missoni

Missoni conquista le passerelle della Milano Fashion Week con una serie di abiti dalle fantasie variopinte che sprigionano ottimismo ed energia. Il brand di moda fornisce una serie di idee di look ideali per le future cerimonie estive: come il long dress con stampa patchwork multicolore e scollo all’americana lungo fino ai piedi da sfoggiare in occasione di un matrimonio in spiaggia.

Il completo gilet+gonna di Giorgio Armani

Giorgio Armani rivisita due pezzi classici del guardaroba componendo un look da favola: si tratta di un gilet decorato da strisce di frange gioiello e una gonna midi scampanata in tulle effetto vedo-non vedo con applicazione di una serie di strass. Il risultato? Un look elegante ed etereo da fata delle favole.

Il total denim look di Blumarine

Il denim è uno dei protagonisti dei look più belli a cui ispirarsi per la prossima bella stagione. Come il long dress di Blumarine con patchwork di jeans dal lavaggio chiaro e candeggiato abbinato a un paio di stivali e una bandana dello stesso tessuto. Parola d’ordine: denim all over!

Gli abiti di plastica di Emporio Armani

Nella collezione Anniversario Primavera Estate 2022, Emporio Armani presenta energici look dai toni colorati e vivaci. A conquistare è la cascata di frange e maxi pailettes declinate su top e minigonne che tintinnano a ogni movimento creando un effetto ottico lucente e super colorato.

La lingerie in bella vista di Dolce&Gabbana

La lingerie abbandona la moda underwear nella collezione di Dolce&Gabbana dove baby doll, pigiami in seta, bralette e reggiseni vengono indossati tutti i giorni sotto a capi di abbigliamento classici. Un esempio? Il look composto da shorts e top lingerie in seta nera con dettagli di pizzo abbinato a un giacca in pelle modello biker con borchie in un look mix&match che fonde lo stile urbano con quello sensuale.