I mascara migliori di sempre, la guida definitiva

Se si è alla ricerca di un buon mascara ma non si sa quale scegliere data la vastissima offerta presente sul mercato, questa guida cerca di rispondere proprio a questa esigenza, proponendo i migliori mascara di sempre in base alla funzione da svolgere: volumizzante, allungante, incurvante, per occhi sensibili, waterproof e così via.

Senza dimenticare le formulazioni più all’avanguardia che combattono sprechi, inquinamento e sostanze dannose per la pelle così sensibile del contorno occhi.

Mascara per ciglia corte

In caso di ciglia corte occorre prima di tutto scegliere un mascara allungante e se le ciglia dovessero essere anche dritte puntate su un prodotto che sia anche volumizzante. Seguite poi alcuni piccoli tip che vi garantiranno un risultato sorprendente:

assicurati di ricoprire le ciglia in modo uniforme muovendo lo scovolino a zig-zag dalla radice alla punta;

ricopri entrambi i lati delle ciglia con il mascara per ottenere un effetto ispessente;

girate sempre lo scovolino del mascara prima di rimuoverla dal tubo senza fare su e giù;

utilizzate un piegaciglia.

Too Faced – Better Than Sex

Con il suo scovolino a clessidra, riesce a catturare anche le ciglia più piccole. La sua formula è arricchita con collagene e pigmenti carbon black. È disponibile anche in formato da viaggio.

Disponibile da Sephora a 27,90 euro Acquista ora

Mascara per ciglia lunghe

Si tratta di una delle richieste più frequenti quando si parla di mascara: tutte desiderano avere ciglia lunghe e forti naturalmente. Per questo occorre scegliere il mascara più adatto alle proprie esigenze e, allo stesso tempo, curarle con prodotti specifici come la vitamina E, l’olio di ricino e i sieri per ciglia o ricorrere a rimedi naturali. L’olio d’oliva è ricco di acidi grassi essenziali che agiscono come emollienti e, in più, idratano e ammorbidiscono le ciglia.

Collistar Volume Unico Mascara

Chi possiede ciglia lunghe naturalmente può considerarsi molto fortunato e il mascara più adatto è sicuramente uno che punti tutto sul volume. Questo innovativo mascara modulabile è stato studiato per realizzare un trucco ‘su misura’. Regala nell’immediato un effetto volumizzante, infoltente e modellante.

Disponibile su Douglas a 20,99 euro Acquista ora

Mascara per ciglia dritte

Le ciglia non vogliono sapere di piegarsi? Ecco due passaggi da fare che cambieranno radicalmente l’aspetto delle vostre ciglia:

assicurati che le ciglia siano pulite e che non abbiano residui di creme o del mascara del giorno precedente;

utilizzate quotidianamente il piegaciglia, dovrete essere costanti prima di vederne gli effetti.

Pupa Vamp! Sexy Lashes Mascara

Questo mascara di Pupa è un’icona del brand e ha un’azione incurvante estrema e contiene un mix di cere naturali: contiene anche il crosspolimero “Lash Sculptor” che aiuta a enfatizzare l’effetto incurvante, per una curvatura effetto push up.

Disponibile su Douglas a 13,99 euro Acquista ora

Mascara per occhi sensibili

Il trucco degli occhi, in particolare il mascara, può irritare gli occhi o la pelle se al suo interno sono contenuti ingredienti ai quali siete allergici o sensibili. Indossando le lenti a contatto, la situazione può peggiorare. La soluzione è ovviamente quella di utilizzare un mascara appositamente formulato per occhi sensibili, che hanno meno probabilità di irritare rispetto alle formulazioni tradizionali.

La Roche-Posay Respectissme Multi-Dimension

Scegliere il mascara giusto per gli occhi sensibili, non è semplice e questo rappresenta una delle scelte migliori che si possano fare. Formulato per pelli sensibili e per chi porta le lenti a contatto, questo mascara assicura ciglia più lunghe all’istante e benefici a lungo termine. La sua formula ultra-pigmentata garantisce volume e densità, e una tenuta fino a 16 ore.

Disponibile su LookFantastic a 18,95 euro Acquista ora

Mascara allungante

Per scegliere correttamente il mascara allungante partite dallo scovolino: cercatene uno che abbia la bacchetta gommata più appuntita. Ogni volta che procedete all’applicazione ricordate di rimuovere l’eccesso per evitare che il prodotto crei dei grumi una volta applicato. Per l’applicazione corretta del mascara procedete in questo modo:

partendo dall’angolo esterno dell’occhio, applicate il mascara ad angolo tirando le ciglia verso l’alto e l’esterno;

spostatevi verso il centro dell’occhio e tirate, verso l’alto, le ciglia sopra l’iride;

infine, per le ciglia più interne, applicate il mascara verso l’alto e verso l’interno (per aiutare ad allargare lo sguardo).

Benefit They’re Real! Magnet Mascara Ultra Allungante

Si tratta della nuova versione di un classico di Benefit e ha uno scovolino in setole in elastomero e una parte magnetica che riesce ad attrarre a sé anche le ciglia più piccoline. La sua formula contiene minerali magnetici che riescono ad allungare maggiormente le ciglia. Assicura 36 ore di durata e il 40% in più di lunghezza.

Disponibile su Sephora a 29,90 euro Acquista ora

Mascara volumizzante

Esiste un modo molto semplice e veloce per ottenere ciglia spesse senza ricorrere all’uso delle ciglia finte: prima di passare la bacchetta attraverso le ciglia, iniziate muovendo le setole dello scovolino alla base delle ciglia, premendo leggermente il mascara contro la rima dell’occhio. Questo semplice passaggio riempirà immediatamente gli spazi tra le ciglia.

Maybelline Ciglia Sensazionali

È uno dei mascara preferiti negli acquisti online ed è anche una delle alternative più economiche. Il mascara di Maybelline ha una formula leggera, che non forma grumi sulle ciglia. Il suo scovolino è stato appositamente brevettato dal brand ed è costituito da ben sei setole diverse.

Disponibile da Douglas a 9,98 euro Acquista ora

Mascara allungante e volumizzante

Anche in questo caso è molto importante puntare sulla corretta applicazione del mascara in base all’effetto finale che si vuole ottenere.

Per un risultato finale naturale , tirate la bacchetta del mascara attraverso le ciglia, dalla radice alla punta, pettinandole per la lunghezza. Rimuovete l’eccesso con un pettine per ciglia o con la punta delle dita.

, tirate la bacchetta del mascara attraverso le ciglia, dalla radice alla punta, pettinandole per la lunghezza. Rimuovete l’eccesso con un pettine per ciglia o con la punta delle dita. Per un finish più drammatico, applicate il mascara alla radice delle ciglia spostando la bacchetta da un lato all’altro alla base.

Dior Pump’N’Volume

Ideale per chi cerca un mascara completo, in grado sia di allungare che di donare estremo volume alle ciglia. Ha una texture cremosa arricchita con vitamina B5 ed estratto di cotone, per proteggere le ciglia. Disponibile in 3 nuances: nero, blu e marrone. È considerato da tempo uno dei migliori mascara in circolazione.

Disponibile su Sephora a 36,50 euro Acquista ora

Mascara alla cheratina

Il mascara alla cheratina lascia una lucentezza trasparente sulle ciglia e ne aumenta il volume.

La cheratina riveste ogni ciglia individualmente e ne ripristina la forma e le aiuta a tornare in salute.

Maybelline The Falsies, Effetto Ciglia Finte

È stata Maybelline a inventare il mascara alla cheratina, il The Falsies rimane ancora oggi insuperato nella sua categoria. La sua formula è alla pro cheratina e contiene anche fibre e pigmenti neri, per un effetto ciglia finte immediato.

Disponibile su Douglas a 9,99 euro Acquista ora

Mascara incurvante

La prima regola per ciglia perfettamente incurvate è quella di utilizzare un buon piegaciglia e di tenerlo sulle ciglia per almeno 5-6 secondi. Non avete a disposizione il piegaciglia? Provate in questo modo: dopo aver applicato il mascara, basta premere le ciglia verso l’alto usando il dito indice o lo scovolino per tenerle in posizione per alcuni secondi.

Lancôme Hypnôse Drama

È un mascara celebre proprio per l’effetto incurvante che riesce a regalare alle ciglia, grazie alla formula a base di gomma arabica, cera carnauba e olio di jojoba. Contiene anche vitamina B5.

Disponibile su Sephora a 39,99 euro Acquista ora

Mascara naturale

Siete alla ricerca di un prodotto con formulazioni naturali, cruelty-free e vegane? Dovreste sempre controllare l’Inci, ovvero la lista degli ingredienti, per verificare che non contengano: parabeni, un derivato del petrolio chiamato polibutene, nerofumo (una polvere scura usata come pigmento a base di catrame di carbone e contenente metalli pesanti), coloranti sintetici.

Neve Cosmetics Occhioni Natural Mascara

È il mascara naturale più apprezzato, grazie anche alla sua formula vegetariana e vegana. Contiene cere vegetali tra cui cera candelilla, cera carnauba e cera di girasole, contiene anche olio di argan e di ciliegia per nutrire le ciglia, lasciandole piacevolmente definite.

Disponibile su Douglas a 13,50 euro Acquista ora

Mascara trasparente

Versatile, facile da usare e perfetto per un make up naturale (perfetto per il trucco estivo). Si tratta di un prodotto che si può usare anche sulle sopracciglia e che è ideale da applicare sulle ciglia prima del mascara waterproof come se fosse un primer, in questo modo rimuoverlo a fine giornata sarà un gioco da ragazzi.

L’Oreal Lash Paradise

Mascara trasparente che funge anche da ottimo primer, da usare da solo oppure prima del solito mascara. La sua formula è arricchita con olio di jojoba e vitamine, per nutrire e rinforzare le ciglia.

Disponibile su Douglas a 12,99 euro Acquista ora