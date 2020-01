Trucco occhi chiari: 3 idee semplici 

Basta un trucco semplice per valorizzare gli occhi chiari: se la forma degli occhi è regolare, è sufficiente una passata generosa di mascara per dare luce al viso.

Non servono molti prodotti make-up per un risultato ottimale e – come insegnano le celebrities – conoscendo i propri punti di forza è necessario un piccolo sforzo di precisione per dar vita a beauty look perfetti per l’ufficio e situazioni informali.

Armatevi dunque di mascara, ombretto, eyeliner e matita e copiate dalle star il trucco per gli occhi chiari più easy che c’è.

Smokey eyes per occhi chiari

Occhi azzurri come Charlize Theron? Niente di più facile di uno smokey eyes leggero, realizzato con la matita nera, da passare nella parte superiore e nella parte inferiore, da sfumare con un pennellino. Generosa la passata di mascara per completare il make-up.

Il prodotto top:

Diorshow Pro Liner Waterproof unisce la semplicità di applicazione di una matita alla fluidità e all’intensità di un eyeliner liquido. La mina retraibile si adatta perfettamente alla linea delle ciglia e con un solo gesto disegna un tratto modulabile, fine o spesso. La punta obliqua non necessita di essere temperata e conserva la sua forma ergonomica applicazione dopo applicazione. La formula waterproof garantisce una linea spettacolare a lunga durata

Prezzo consigliato: 28 euro Acquista ora

L’eyeliner per il trucco occhi chiari

Il prodotto top:

Calligraphie de Chanel è un eyeliner in crema accompagnato da un pennello a punta obliqua ultra preciso, per un make up dal tratto perfetto e modulabile. Offre un risultato intenso, opaco e una tenuta estrema. La sua consistenza cremosa, ultra-pigmentata e omogenea, scorre sulle palpebre per una facile applicazione. Il suo pennello a punta obliqua permette di disegnare una linea precisa e modulabile, sottile o più spessa. Il risultato make-up è intenso e opaco; la formula è a lunga tenuta e waterproof

Prezzo consigliato: 31 euro Acquista ora

Ombretto chiaro per il trucco occhi chiari

Full Matte Shadow di Ysl Beauty L’ombretto liquido, effetto opaco e dal colore intenso, che dura sino a 16 ore. Colori pieni e intensi, effetto seconda pelle ultra confortevole. Si può utilizzare tratteggiando una linea ad elevata precisione, con la punta dell’applicatore

Prezzo consigliato: 35 euro Acquista ora