Unghie Autunno/Inverno 2023-24: le manicure di tendenza

L’arrivo dell’autunno/inverno 2023-24 è il momento ideale per dare un’occhiata alle ultime tendenze per le unghie e scoprire come mantenere le nostre mani alla moda in questa stagione. Sfilate, nail artist e celebs ci hanno dato molte ispirazioni attraverso foto e video su Instagram e TikTok, e oggi vediamo alcune delle manicure più in voga per questa stagione.

Chrome Manicure

Le sfumature metalliche scintillano, accendendo le unghie in vista delle temperature più basse. Questa tendenza ha un’anima rock ed è sicuramente una scelta audace. Puoi optare per il rame, il bronzo o l’argento (ma anche per colori come il rosso, come ha fatto Selena Gomez con l’aiuto del nail artist Tom Bachik) a seconda del tuo incarnato. Puoi optare una copertura totale dell’unghia con nuance uniformi e cromate con smalti ad alta coprenza, per ottenere un look disco e da red carpet.

Chocolate, Latte, Cherry Mocha & Co.

Le sfumature del cioccolato e del caffè sono diventate senza dubbio le protagoniste indiscusse dell’autunno 2023. Questo caldo colore è stato ispirato da diverse celebs e trend sui social, accomunati dai nomi che evocano dolci e bevande golose. Avete presente i trend come il Latte Make-Up, il Pumpkin Spice le cherry Mocha Nails? Ecco. Se, invece, siete alla ricerca di un look più eccentrico, potete optare per una Skittle Manicure, alternando diverse sfumature di marrone su ogni unghia per un effetto autunnale, giocoso e goloso.

Quiet Luxury Nails

La tendenza del “quiet luxury” o lusso silenzioso, resa celebre dalla serie tv “Succession” e amata da star come Jennifer Lopez, Margot Robbie e la nuova icona beauty Sofia Richie, è pronta a conquistare le unghie in questa stagione. Questa manicure è caratterizzata da un’estetica essenzialmente sofisticata e minimale, ma tutto tranne che banale.

La parola d’ordine di questo modo di vestire e truccarsi è “less is more”, con colori come il bianco latte e le sfumature nude che vanno dal rosa al beige, da sigillare con un semplice top coat trasparente dall’effetto glossy. Il risultato è un’eleganza discreta ma sofisticata e senza loghi in vista, che evoca un senso di lusso sottolineato solamente dalla semplicità e da una palette di colori candida, poco invadente e ben bilanciata.

Rosso senza tempo

Lo sappiamo: il rosso è un colore evergreen amato da tutte le donne e lo ritroviamo puntualmente nelle tendenze di ogni stagione: anche quest’anno, infatti, è un must-have per la stagione autunnale. Le passerelle delle sfilate autunno-inverno 2023 hanno anticipato questa tendenza, e celebrità come Hailey Bieber hanno fatto impazzire i follower con la loro “strawberry aesthetic”. Via libera quindi alle mille sfumature di rosso, dal ciliegia al mattone, fino al corallo.

L’autunno/inverno 2023-24 offre quindi una vasta gamma di opzioni per le manicure. Puoi optare per le sfumature metalliche scintillanti per un look audace, le unghie al “cioccolato” per un tocco caldo ed elegante, la manicure dal lusso “silenzioso” per un’eleganza discreta o le mille sfumature di rosso per una nota più audace e vibrante. Scegli quella che meglio si adatta al tuo stile e sperimenta in prima persona i trend più in voga del momento!