Il film di Barbie, uscito il 21 luglio al cinema, ha generato una vera e propria ondata di isteria collettiva, tra gadget, citazioni e vestiti rosa, ed è ormai stato visto da milioni di persone. Non è una sorpresa quindi dire che Barbie e Ken non si bacino mai all’interno del film: la bambola creata da Ruth Handler e interpretata da Margot Robbie non ha infatti nessun interesse romantico per la sua controparte maschile, in quanto… Beh, lui è “Solo Ken”.

Ma qualcuno non è d’accordo. Come raccontato dall’attrice stessa durante un’intervista a People, pare che molte delle sue amiche, una volta venute a conoscenza del nuovo film, sperassero che Margot Robbie baciasse il protagonista maschile, interpretato da Ryan Gosling.

Purtroppo però, questo non è successo: secondo i piani di Greta Gerwig, Barbie e Ken non erano destinati a baciarsi. Barbie, infatti, dovrà essere sola nel mondo umano per ritrovare se stessa, dopo una vita passata nei panni di uno stereotipo.

Quando le è stato chiesto se fosse felice di non aver baciato il collega, lei ha risposto ridendo: “Beh, no (…) non mi è sembrata una vittoria”. Robbie ha anche aggiunto di essere stata presa in giro dalle sue amiche per questo, alle quali avrebbe risposto in modo ironico: “Non posso spuntare questa cosa dalla mia lista”.

Dal canto suo Gosling sembra invece contento di come il rapporto tra Barbie e Ken sia stato dipinto sullo schermo: “È stato divertente cercare di capire quale sarebbe stata la loro idea di bacio” commenta l’attore, alludendo alla poca dimestichezza delle due bambole con le movenze degli umani reali. “Sono felice che quella parte sia stata lasciata fuori”.