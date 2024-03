Zara lancia la prima collezione dedicata ai capelli

Zara, il noto marchio di moda amato da milioni di persone in tutto il mondo, continua a stupire il suo vasto pubblico con nuove e interessanti iniziative. Dopo aver conquistato i cuori degli appassionati di moda con le sue fragranze seducenti e il suo trucco di alta qualità, Zara si prepara a fare il suo ingresso nel mondo dei capelli con una collezione innovativa e accattivante.

La decisione di Zara di ampliare la propria offerta nel settore della bellezza con una collezione dedicata ai capelli rispecchia la sua costante ricerca di innovazione e di soddisfazione delle esigenze dei suoi clienti. Con Hair Everyday Basics, il marchio non solo offre prodotti di alta qualità per lo styling dei capelli, ma si impegna anche a garantire un’esperienza completa e coinvolgente, dalla scelta dei prodotti alla loro applicazione. Questa nuova collezione rappresenta un’opportunità per esprimere la propria individualità attraverso lo stile dei capelli, confermando ancora una volta l’impegno di Zara nel rendere la bellezza accessibile a tutti, senza compromessi sulla qualità e sull’eleganza.

La collezione di Zara dedicata allo styling

La nuova linea, denominata Zara Hair Everyday Basics, è frutto della collaborazione con il rinomato hair stylist Guido Palau, famoso per il suo talento nel plasmare le chiome delle celebrità più famose. Questa collaborazione segna un ulteriore passo avanti per Zara nel settore della bellezza, offrendo ai clienti una gamma di prodotti pensati per soddisfare le esigenze di styling di ogni individuo.

La collezione è composta da prodotti per lo styling dei capelli, ognuno con una sua specifica funzione e caratteristica unica. Questi prodotti sono stati appositamente selezionati da Palau per garantire la massima versatilità e la capacità di creare una vasta gamma di look, dal più naturale al più elaborato. Ecco i sei prodotti, ognuno con una sua specifica funzione e caratteristica unica:

Hair Spray : fissa il tuo look con una tenuta morbida e naturale.

: fissa il tuo look con una tenuta morbida e naturale. Dry Texturizing Spray : aggiunge volume alle radici dei capelli per un look pieno di attitudine.

: aggiunge volume alle radici dei capelli per un look pieno di attitudine. Volumizing Mousse : crea texture e brillantezza per un look eccezionale.

: crea texture e brillantezza per un look eccezionale. Hair Balm : elimina i capelli ribelli e dona una lucentezza irresistibile.

: elimina i capelli ribelli e dona una lucentezza irresistibile. Curl Activator : definisce e idrata i capelli ricci per un look impeccabile.

: definisce e idrata i capelli ricci per un look impeccabile. Blow Dry Spray: aggiunge una lucentezza straordinaria ai tuoi capelli per un look da passerella.

Le proprietà dei prodotti di Zara per i capelli

Ma non è solo l’efficacia dei prodotti a distinguere la collezione Zara Hair Everyday Basics. Ogni prodotto vanta anche una fragranza deliziosa, creata dal rinomato profumiere Jérôme Epinette, che conferisce un tocco di lusso e raffinatezza all’esperienza di styling. Inoltre, il packaging dei prodotti, progettato in collaborazione con Baron & Baron, si distingue per i suoi colori decisi e contrastanti, che richiamano lo stile distintivo di Zara nel mondo della moda.

Guido Palau stesso fornisce preziosi consigli su come utilizzare al meglio ciascun prodotto della collezione. Ad esempio, consiglia di utilizzare il Dry Texturizing Spray per aggiungere volume alle radici dei capelli, o la Volumizing Mousse per creare texture e brillantezza. Il Curl Activator, invece, è ideale per definire e idratare i ricci, mentre l’Hair Spray è indispensabile per fissare il look desiderato con una tenuta morbida e naturale.

Per concludere, la collezione Zara Hair Everyday Basics rappresenta un’opportunità unica per tutti gli amanti della bellezza di elevare il proprio stile dei capelli a nuovi livelli di eleganza e sofisticatezza. Grazie alla combinazione di prodotti di alta qualità, fragranze irresistibili e packaging accattivante, Zara si conferma ancora una volta come leader indiscusso nel mondo della moda e della bellezza.