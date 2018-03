Come scegliere lo smalto perfetto fra tutte le proposte di colori unghie per la primavera? La base di partenza, naturalmente, è una mano curata e sempre in ordine (ricordatevi l’appuntamento dalla vostra manicure ogni 2/3 settimane). Una volta scelto l’outfit, poi, è possibile optare per la nuance dello smalto: che sia a pop, naturale o rosso fuoco, ecco una piccola guida di colori unghie per le varie occasioni.

Colori unghie per tutte le occasioni

La scelta migliore per chi non vuole cambiare troppo spesso è lo smalto trasparente prima di tutto e poi i nude più naturali e il classico french manicure.

Colori unghie per occasioni eleganti

Lo smalto rosso è il colore elegante per eccellenza ma sono altrettanto eleganti anche il rosa chiaro e, per chi ama le tinte più scure, il borgogna.

Colori unghie per l’ufficio

Evitate gli eccessi e i colori sgargianti o glitter. Tra le idee più originale e chic ci sono il tortora e l’ottanio. Per i colloqui di lavoro invece scegliete una tonalità pastello o naturale.

Colori unghie per il tempo libero

Via libera all’immaginazione: per la stagione calda scegliete tinte accese come l’arancione e per la sera puntate su glitter e paillettes.